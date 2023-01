Nereguli grave la OMV Petrom și Romgaz, semnalate într-un raport al Curții de Conturi. Cum a pierdut statul român miliarde din vânzarea de gaze

Realitatea Plus a prezentat un raport al Curții de Conturi care semnala mai multe nereguli depistate la OMV Petrom și Romgaz.

În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel de la Realitatea Plus, a fost prezentat un raport al Curții de Conturi, din 2016, care semnala mai multe nereguli depistate la OMV Petrom și Romgaz. În una dintre părțile acestui raport s-ar vorbi despre faptul că redevențele petroliere ar fi fost stabilite incorect, la fel și prețul de referință al gazelor, iar România ar fi pierdut din această cauză miliarde de lei.

"Avem un material pe această temă. El are 116 pagini, deci, vă spun, ce am citit acolo, m-am îngrozit. Astăzi am scos doar o bucățică din el. Este halucinant acest raport, dar astăzi vorbim despre partea legată de aceste redevențe. Un miliard de dolari a pierdut statul român din 2011 până în 2015, numai în patru ani de zile, pentru că s-a calculat greșit prețul de referință. Mai mult decât atât, veți vedea și ce constată despre ce a făcut OMV-ul", a spus Anca Alexandrescu.

Ce arată raportul Curții de Conturi

Potrivit Realitatea Plus, Curtea de Conturi semnala, la finalul lui 2016, că statul român a încasat cu 1,4 miliarde de dolari mai puțin din cauza stabilirii incorecte a redevențelor petroliere. Prețurile de referință ale gazelor extrase în România ar fi fost stabilite incorect de Agenția Națională pentru Resurse Minerale, iar asta ar fi dus la încasarea, de către statul român, cu peste 4 miliarde de lei mai puțin.

ANRM ar fi stabilit prețul gazelor naturale la valoarea minimă de 495 lei/1000 de metri cubi, în condițiile în care prețul gazelor naturale din producția internă fusese majorat succesiv de către Guvern, începând cu iulie 2013.

Potrivit raportului, Curtea de Conturi ar fi cerut conducerii ANRM să analizeze ordinele emise și ar fi solicitat Ministerului de Finanțe și ANAF-ului să facă verificări de specialitate în ceea ce privește modul de calcul și de plată a redevenței petroliere datorate de titularii de acorduri petroliere. Totuși, ANRM ar fi continuat să mențină prețul de referință al gazelor naturale la valoarea minimă de 495 lei/1000 de metri cubi.

OMV Petrom ar fi vândut gaze în cantități mai mici decât era obligat

Totodată, între 2013 și 2015, Romgaz ar fi vândut gaze pe piața reglementată în cantități mai mari față de cât era obligat, la prețuri mai mici decât pe piața liberă, fapt care ar fi dus la reducerea cu 177 milioane de lei a veniturilor companiei. În schimb, OMV Petrom a vândut sub cât era obligat pe piața reglementată, iar cantitățile livrate pe piața libera s-ar fi dus către o societate chiar din grupul OMV. Ulterior, această entitate ar fi revândut aceste cantități de gaze către clienți finali la prețuri mai mari cu până la 7,2%.

Curtea de Conturi ar mai fi constatat că ANRM nu monitoriza cantitățile de gaze naturale din producția internă, folosite de titularii de acorduri petroliere în propriile centrale electrice pe baza de gaze naturale. Conform ANRE, cantitățile de gaze folosite în perioada 2013-2015 de OMV Petrom și Romgaz ar fi reprezentat în medie între 6 și 9,6% din cantitatea anuală extrasă.

Tot pentru perioada 2013-2015, Romgaz, deși ar fi avut obligația de a livra o cantitate totala de 50 de milioane MWh gaze naturale, ar fi livrat peste 58 de milioane MWh. Adică cu 8 milioane mai mult decât ar fi fost obligat sa o facă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News