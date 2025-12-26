€ 5.0890
Nepotul bănuit că și-a ucis bunicul în prima zi de Crăciun a fost capturat de polițiști
Data actualizării: 14:12 26 Dec 2025 | Data publicării: 14:10 26 Dec 2025

Nepotul bănuit că și-a ucis bunicul în prima zi de Crăciun a fost capturat de polițiști
Autor: Alexandra Curtache

barbat arestat Bărbat arestat FOTO cu rol ilustrativ: Freepik @naypong
 

Un bărbat suspectat că și-a ucis bunicul chiar în dimineața zilei de Crăciun, într-o locuință din municipiul Turnu Măgurele, a fost identificat și prins de polițiști. Acesta se află acum în custodia autorităților, iar ancheta este în plină desfășurare.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, alerta a fost dată pe 25 decembrie, în jurul orei 08:10, printr-un apel la S.N.U.A.U. 112. O persoană a semnalat faptul că un bărbat în vârstă de 86 de ani a fost găsit decedat în propria locuință, prezentând urme vizibile de violență.

Echipajele de poliție sosite la fața locului au confirmat cele sesizate, fiind demarate imediat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

Detalii cutremurătoare din anchetă

Surse apropiate anchetei indică faptul că principalul suspect este nepotul victimei, un tânăr de aproximativ 32 de ani.

Acesta ar fi lovit mortal bătrânul în zona capului cu o lopată, iar ulterior ar fi recurs la gesturi de o cruzime extremă, care au șocat inclusiv anchetatorii.

După comiterea faptei, suspectul ar fi părăsit locuința, încercând să se facă nevăzut.

Trupul neînsuflețit al bătrânului a fost găsit de femeia care îl îngrijea zilnic, venind să îi aducă mâncare și medicamente. Îngrozită de cele văzute, aceasta a cerut ajutor vecinilor, iar unul dintre ei a apelat imediat numărul de urgență 112.

Citește și: Crimă în serie lângă București. Update: Un bărbat a ucis două persoane și le-a scos corpurile în stradă, în văzul tuturor / video

Amenințări anterioare și comportament violent

Conform acelorași surse, tânărul ar fi avut un istoric de comportament violent și probleme legate de consumul de droguri, iar motivul crimei ar putea fi legat de bani. Se pare că acesta și-ar fi amenințat bunicul cu moartea în repetate rânduri și ar fi făcut publice diverse amenințări inclusiv pe rețelele de socializare.

Anchetatorii verifică și informațiile potrivit cărora suspectul ar fi ajuns în oraș cu un microbuz, în seara dinaintea crimei, fiind recunoscut ulterior de șoferul care l-ar fi transportat.

Suspectul, în custodia poliției

Poliția a confirmat că bărbatul bănuit de comiterea crimei a fost prins și se află în prezent în custodia organelor de anchetă. Urmează ca acesta să fie audiat, iar procurorii să stabilească încadrarea juridică exactă și măsurile preventive ce se impun.

Cercetările continuă pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs una dintre cele mai șocante crime petrecute în județ în ziua de Crăciun.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nepot
bunic
ucis
craciun
politisti
arestat
Comentarii

