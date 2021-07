Nebunie în finala EURO 2020! Fanii au rupt barierele de securitate

Măsurile suplimentare de securitate luate de autorități nu au fost de ajuns. Unii suporteri au rupt barierele de securitate.

Italia a început finala EURO 2020 la fotbal, cu Anglia, duminică seara, pe Stadionul Wembley din Londra, în aceeaşi formulă ca în meciul cu Spania, din semifinale.

DCNews transmite, în format live text, finala EURO 2020, dintre echipele Italiei şi Angliei, care are loc duminică, de la ora 22,00, pe Stadionul Wembley din Anglia.

UPDATE: Anglia conduce Italia la pauză, cu scorul de 1-0, prin golul lui Luke Shaw, cel mai rapid gol dintr-o finală de EURO (1 minut şi 57 de secunde)!

Fans force their way into Wembley amid chaotic scenes before England-Italy is to kick off. Security guards being overwhelmed as hundreds of fans storm the gates….???????????????????????????? pic.twitter.com/7iT3Mrb9wS