”Ne-au spus că nu e loc la raft pentru noi”. S-a cerut demisia lui Chirițoiu în Parlament. Zamfir: Reușiți să mă enervați/ Lecție din Austria și Germania

”Este inacceptabil că președintele Consiliului Concurenței nu s-a prezentat astăzi în Parlamentul României. Îi cer public demisia, pentru că de 16 ani a distrus această țară. Am să-i cer public demisia și într-o declarație politică, să fie foarte clar!” a spus senatorul PSD, Dănuț Cristescu, susținut de senatorul Daniel Zamfir: ”Reușiți să mă enervați! Iertați-mă, dar ce e mai important pentru Chirițoiu? L-am invitat la Parlament, a venit aici și ministrul Agriculturii, iar Chirițoiu e în Harghita cu nu știu ce caravană. Nu, domnule, aici trebuie să vină, aici sunt problemele, înțelegeți? Uitați-vă toți oamenii ăștia care semnalează încălcarea legilor concurenței!”, arată profit.

Printre producătorii prezenți la dezbatere, a fost și Cornel Panait, de la Avicola Poiana Constanța, care a dezvăluit: ”Ne-au spus că nu e loc la raft pentru noi. Firma noastră se ocupă exclusiv de creștere și procesare a cărnii de curcan. Firma nu este una foarte mare însă din punct de vedere calitativ îndeplinim toate criteriile pe care hypermarketurile le le pot solicita”. Acesta a dezvăluit tot felul de situații de care s-a lovit: ”În anumite cazuri am fost acceptați pe rafturi însă numai pentru o perioadă foarte scurtă de timp. După care am fost îndepărtați de acolo pe motiv că nu avem capacitatea de a fi un furnizor național. E corect, nu putem fi un furnizor național, dar putem fi unul regional. Un alt mare retailer ne-a spus că produsele noastre se vând prost și să mai scădem adaosul comercial. Am zis ok și l-am scăzut. Numai că partenerul nostru - retailerul- și-a mărit adaosul la produsele noastre astfel că la raft produsul era mai scump decât înainte”.



Cei care au încercat să se listeze în Germania sau Austria, au descoperit că acolo”ei caută mai întâi în landul lor produse pe care să le listeze, apoi în restul țării și doar dacă nu există producție internă se uită spre importuri!”.

