Mugur Ciuvică: Și cu energia, ca și cu pandemia, suntem pe cont propriu. Am votat să fim de dreapta

Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice (GIP), a spus, în cadrul emisiunii ”Miercurea Neagră”, că nu a primit facturi uriașe, așa cum au primit alți români, ci așa cum primea de obicei, în jurul a 200 de lei la energie electrică. ”La lumină, la curent electric, e cam la fel” a spus președintele GIP. În schimb, a primit un nou contract, cu o ”ofertă” aproape dublă pentru kilowatt, de la 0,70 de lei, cât plătește acum, la 1,30 lei, cât va plăti odată ce expiră prezentul contract.

”Problema asta cu facturile a mai apărut o dată, acum câteva luni, la finalul verii, începutul toamnei, când dl. Cîțu era prim-ministru. Atunci a intrat în forță liberalizarea și au început să vină facturi (n.r. la prețuri majorate), exact ca acum. Și exact ca acum, dl. Virgil Popescu a spus: `dom`ne, dacă vin facturi uriașe, nesimțite, nu le plătiți și vorbiți, și faceți`. Dl. Cîțu, atunci, era șeful lui Virgil Popescu și n-a zis nici ”mîțu”, a tăcut, motiv pentru care nu înțeleg de ce acum patru, cinci luni era ok ce a spus Virgil Popescu, atunci fiind Florin Cîțu premier, iar acum, când nu mai e el premier, nu mai e ok. Dacă a fost ok atunci, e ok și acum și, dacă n-a fost nici atunci, l-a dat Cîțu afară din Guvern pe Virgil Popescu sau l-a sancționat?

În primul rând, mi se pare anormal că dl. Virgil Popescu este ministru într-o zonă foarte complicată deja, ar fi trebuit să fie cineva care să se priceapă sau măcar să-ți dea încredere că stăpânește domeniul. Dl. Virgil Popescu nu știe și tot ce explică este superficial, nu înțelege mecanismele și înțeleg că sunt mai complicate. E un fel de Raluca Turcan.

Dacă-ți vine o factură mare, normal că prima dată nu te apuci s-o plătești, vezi ce s-a întâmplat cu ea, că e clar ceva în neregulă. Se va lupta, însă, fiecare pe cont propriu. Cine se bazează pe ajutoare de la Guvern sau de la Virgil Popescu, să cam uite, că nu cred că e în stare.

Și cu energia, ca și cu pandemia, suntem pe cont propriu, suntem de dreapta. Doi ani am votat să fim de dreapta, că nu se mai putea cu ”ciuma roșie”care plafonase și dădea subvenții. (...) Nu s-a mai putut, i-am dat afară și acum suntem de dreapta. De dreapta exact asta înseamnă: să știi să citești un contract, să știi să negociezi cu un furnizor, să știi să-ți apere interesele, să știi să te duci în instanță dacă ai impresia că cineva te păcălește. Asta înseamnă de dreapta, de stânga înseamnă să-ți dea statul, dar nu mai suntem de stânga, suntem de dreapta.” a spus Mugur Ciuvică, în emisiunea ”Miercurea Neagră”, de astăzi.

