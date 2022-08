Mozambic, potențialul „as din mânecă” al Uniunii Europene, în căutarea de alternative la gazul rusesc

Uniunea Europeană are în vedere o creştere de cinci ori a sprijinului financiar pentru misiunea militară africană din Mozambic, ţară unde atacurile islamiştilor ameninţă proiecte de gaze naturale prin care UE urmăreşte să-şi diminueze dependenţa energetică faţă de Rusia, relevă un document intern european despre care scrie marţi Reuters.

Căutarea de surse de energie alternative celor ruseşti după agresiunea rusă în Ucraina a crescut interesul blocului comunitar faţă de îndepărtatul Mozambic, ţară care după Nigeria şi Algeria deţine a treia cea mai mare rezervă dovedită de gaz natural a Africii, iar pe coasta sa de nord-est companiile occidentale au început să construiască un mare terminal de gaze naturale lichefiate (LNG).



Compania franceză Total conduce un consorţiu internaţional care va extrage de acolo gaz natural, care va fi apoi lichefiat în terminalul aflat în construcţie şi în final exportat către Europa şi Asia, începerea producţiei pe scară extinsă fiind preconizată pentru anul 2024.



Compania italiană ENI estimează că va reuşi să exporte primele cantităţi de gaze încă de anul acesta, folosind un terminal LNG plutitor, însă ar fi vorba despre volume mici. Alte mari companii din sectorul exploatării hidrocarburilor, printre care şi gigantul american ExxonMobil, sunt implicate în proiect.



Acest proiect se înscrie pe de altă parte şi în obiectivul de contracarare a influenţei Rusiei şi Chinei în Mozambic, la trei ani după ce compania privată rusă de mercenari Wagner şi-a retras majoritatea efectivelor, în urma unui şir de înfrângeri în faţa militanţilor islamişti.



Mozambicul se confruntă din 2017 cu insurgenţa militanţilor conectaţi Statului Islamic în provincia sa nordică Cabo Delgado, zonă bogată în rezerve de gaz natural. O misiune militară a statelor din sudul Africii şi o intervenţie separată a trupelor rwandeze au oprit începând de anul trecut extinderea insurgenţei, dar situaţia rămâne foarte volatilă şi atacuri violente pe o scară mai restrânsă au continuat în mai multe districte, se arată într-un document intern al UE.



În acest document redactat de Serviciul European de Acţiune Externă se propune finanţarea cu 15 milioane de euro a misiunii Comunităţii de Dezvoltare Sud-Africane (SADC), organizaţie ce reuneşte 16 state africane, dintre care mai puţin de jumătate au trimis trupe în Mozambic. Acelaşi document menţionează de asemenea o propunere de ajutor pentru misiunea rwandeză.



De teamă că guvernul de la Maputo ar putea pierde din nou controlul în partea de nord a ţării, ori că ar putea fi tentat să ceară ajutor din partea Rusiei sau a Chinei, UE a promis deja Mozambicului un ajutor suplimentar de 45 de milioane de euro destinat consolidării armatei acestei ţări, unde islamiştii şi-au intensificat recent atacurile. UE contribuie de asemenea la instruirea armatei din Mozambic printr-o misiune proprie trimisă în această ţară.

Soluții pentru rezolvarea crizei gazelor: Pedro Sanchez pledează pentru un gazoduct care să lege Spania de Europa Centrală

Premierul spaniol Pedro Sanchez a pledat marţi în favoarea construcţiei unui gazoduct care să lege peninsula iberică de Europa centrală trecând prin Franţa şi care ar putea ajuta la reducerea dependenţei de gazul rusesc, relatează AFP.

Proiectul unui gazoduct care traversează Pirineii "este ceva cerut de guvernul spaniol Europei deja de mult timp", a declarat liderul socialist presei în timpul unei vizite în Las Palmas, în arhipelagul spaniol Canare.



"Sperăm ca acest vis să devină în curând realitate", a adăugat el, salutând afirmaţiile de săptămâna trecută ale cancelarului german Olaf Scholz, care a estimat că o interconectare între peninsula iberică şi Europa centrală via Franţa lipseşte "în mod dramatic" Europei.



Un astfel de gazoduct "ar contribui astăzi mult la uşurarea şi destinderea situaţiei aprovizionării", a afirmat cancelarul german, a cărui ţară este una dintre membrele UE cele mai dependente de importurile de gaz rusesc.



Pedro Sanchez a afirmat că "Spania are mult de adus Europei pentru reducerea dependenţei sale energetice faţă de Rusia, datorită imensei noastre capacităţi de regazificare", subliniind că "o treime din capacitatea totală de regazificare a Europei se află în Spania".



El s-a referit la faptul că Spania dispune de şase terminale care permit tratarea gazului natural lichefiat (LNG) importat şi retransformarea lui gaz care poate fi injectat în reţeaua spaniolă pentru a fi eventual exportat.



Însă, în acelaşi timp, Spania nu are decât două conexiuni de capacitate scăzută cu Franţa în Ţara Bascilor.



"Suntem pe cale să exportăm energie şi o vom face şi mai mult când vom ameliora interconexiunile", a adăugat Sanchez.



Un proiect de gazoduct între Catalonia (nord-estul Spaniei) şi sud-estul Franţei, numit MidCat, a fost lansat în 2013, dar a fost abandonat în 2019 din diverse motive, în special financiare.



Ministrul spaniol pentru tranziţie ecologică, Teresa Ribera, a declarat săptămâna trecută că Enagas, proprietarul şi gestionarul reţelei de gaz spaniole, a estimat la "aproximativ opt până la nouă luni" timpul necesar pentru ca un astfel de gazoduct să fie operaţional de partea spaniolă, dar a subliniat în acelaşi timp că totul depinde de partea franceză.



Ministerul francez pentru Tranziţie Energetică a primit aceste afirmaţii fără entuziasm, reamintind că un astfel de proiect ar necesita mulţi ani pentru a fi operaţional şi "nu ar răspunde prin urmare crizei actuale", scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News