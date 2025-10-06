|
$
|
 
Data publicării: 23:58 06 Oct 2025

Motivul pentru care unii nutriționiști recomandă fructe și legume congelate
Autor: Darius Mureșan

fructe si legume congelate Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Potrivit expertei în nutriție Allison Herries, fructele și legumele congelate pot aduce beneficii neașteptate.

Fructele și legumele congelate reprezintă o opțiune practică și sănătoasă, deoarece sunt recoltate la maturitate optimă și își păstrează nutrienții, vitaminele și antioxidanții. Studiile arată că profilul nutrițional al produselor congelate este similar sau chiar superior celui al produselor proaspete, iar acestea conțin de regulă mai puțini aditivi. Folosirea produselor congelate economisește timp la preparare, deoarece nu necesită spălare, curățare sau tăiere,  potrivit 20minutos.es

 

fructe
legume
nutritie
sanatate
