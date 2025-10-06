Motivul pentru care unii nutriționiști recomandă fructe și legume congelate

Fructele și legumele congelate reprezintă o opțiune practică și sănătoasă, deoarece sunt recoltate la maturitate optimă și își păstrează nutrienții, vitaminele și antioxidanții. Studiile arată că profilul nutrițional al produselor congelate este similar sau chiar superior celui al produselor proaspete, iar acestea conțin de regulă mai puțini aditivi. Folosirea produselor congelate economisește timp la preparare, deoarece nu necesită spălare, curățare sau tăiere, potrivit 20minutos.es .

Fructele și legumele congelate, mai nutritive decât cele crude?

Tot mai multe studii au demonstrat că fructele și legumele congelate pot fi, în anumite privințe, mai benefice pentru sănătate decât cele proaspete, adesea considerate etalonul unei alimentații echilibrate. Această percepție se datorează în mare parte procesului de congelare rapidă, care păstrează vitaminele, mineralele și antioxidanții în proporții remarcabile, de multe ori superioare produselor proaspete care parcurg trasee lungi până ajung pe rafturile magazinelor.

Congelarea rapidă imediat după recoltare previne degradarea substanțelor nutritive sensibile la temperaturi ridicate, oxigen sau lumina soarelui. Spre exemplu, vitamina C și anumiți polifenoli se pierd treptat în timpul transportului și depozitării fructelor și legumelor proaspete. Produsele congelate rețin aceste substanțe esențiale și oferă un aport nutrițional stabil.

Un alt avantaj al fructelor și legumelor congelate este faptul că ele permit o diversitate mai mare în dietă pe tot parcursul anului. Consumul de fructe și legume sezoniere este adesea limitat de perioadele de recoltă, pe când variantele congelate oferă posibilitatea de a beneficia de nutrienți de calitate chiar și în afara sezonului. De asemenea, congelarea ajută la reducerea risipei alimentare, pentru că alimentele își păstrează proprietățile pentru perioade mai lungi și pot fi utilizate treptat.

Prin urmare, deși imaginea fructului sau legumei proaspete rămâne un simbol al sănătății, adevărul științific indică faptul că produsele congelate reprezintă o alternativă extrem de valoroasă. Ele contribuie la menținerea unei alimentații echilibrate, bogată în vitamine și antioxidanți, indiferent de anotimp.