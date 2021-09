Moţiune de cenzură Guvern Cîţu. Negrescu: Asta trebuie să conţină

"Guvernul PNL-USR-UDMR trebuie să pice rapid. Dincolo de gestul politic și de bătălia puerilă pentru putere între partidele de la guvernare, este important să reținem motivele pentru care acest guvern trebuie să plece. Orice moțiune trebuie să conțină neapărat următoarele elemente:

- O gestiune deficitară a pandemiei: greșeli de raportare, campanii de testare și vaccinare eșuate, lipsa de măsuri de prevenție, dezastrele din unitățile medicale, etc.

- Scăderea nivelului de trai și decizii anti-sociale: creșterea prețurilor, creșterea inflației, creșterea prețurilor la energie, înghețarea pensiilor, etc.

- Încălcarea Constituției și a statului de drept: schimbări și numiri neconstituționale și controversate în diferite funcții publice (+ Avocatul Poporului, conducerea TVR și a radioului public), etc.

- Supra-îndatorarea României și pierderea fondurilor europene: au supra-îndatorat țara la condiții dezavantajoase, creșterea masivă a deficitului bugetar, eșecul PNRR, absorbția redusă a fondurilor europene și probleme în a demara ciclu financiar 2021-2027, etc.

- Sărăcirea românilor și distrugerea capitalului autohton: agricultura a fost complet uitată, banii au fost distribuiți discreționar și politic, puterea de cumpărare a scăzut, lipsa unor măsuri de sprijin pentru IMM-uri, etc.

Și lista continuă. Adăugați voi în comentarii motivele pentru care acest guvern trebuie să plece. Om cu om trebuie să transmitem un mesaj clar guvernanților că așa nu se mai poate", transmite europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

Florin Cîțu spune că a fost șantajat

Premierul Florin Cîțu recunoaște că a fost șantajat de partenerii din coaliție. I s-a spus că nu va trece proiectul „Anghel Saligny” până nu trece desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Cîțu spune că acum s-a simțit doar „șicanat”.

Întrebat, vineri, dacă se consideră șantajat de USR PLUS prin faptul că miniștrii nu au participat la ședința de guvern, premierul Florin Cîțu a spus că a fost șantajat, dar de azi a fost doar șicanat.

„Nu (m-am simțit șantajat – n.r.), am fost șicanat. Am fost șantajat atunci când mi s-a spus că nu va fi avizat acest proiect până nu trece desființarea SIIJ, deși eu am făcut toate demersurile și am susținut întotdeauna orice măsură care venea de la Ministerul Justiției. Acum, doar șicanat”, a răspuns Cîțu.

Acesta a adăugat că cei care ar trebui să se simtă șantajați sunt românii.

Reprezentanții USR PLUS au anunțat, vineri, că nu vor participa la ședința de guvern de la ora 16.00 și au spus că Florin Cîțu nu mai are legitimitate pentru ocuparea funcției de prim-ministru, transmite Mediafax.