MOȘII DE TOAMNĂ 2021. Ce nu ai voie să faci, astăzi, în Sâmbăta Morților

MOȘII DE TOAMNĂ 2021. În acest an, în Biserica Ortodoxă, pomenirea tuturor celor trecuţi la cele veşnice, slujba cunoscută în popor sub denumirea de Moşii de toamnă, are loc pe 30 octombrie 2020. Termenul "moși" vine de la "strămoși" și îi are în vedere pe toți înaintașii noștri. În această zi, au loc slujbe, se împart pachete cu mâncare celor săraci și se aprind lumânări. Tradiţia spune că este bine să fim împăcaţi cu toţi oamenii, să fim îmbrăcaţi curat, iar femeile să aibă capul acoperit. De asemenea, în această zi nu este bine să spălăm haine sau să muncim.

MOȘII DE TOAMNĂ 2021. Potrivit Sfintei Scripturi, după moarte urmează Judecata particulară, în urma căreia omul ajunge să se împărtăşească fie de fericire, fie de suferinţă, stări date de modul vieţuirii pe pământ. Aceste stări nu sunt definitive, ele durează până la Judecată Universală, când va avea loc învierea întregului neam omenesc şi când vor avea loc hotărârile finale legate de starea de fericire sau suferinţa, scrie crestinortodox.ro.

MOȘII DE TOAMNĂ 2021. Astăzi, ne rugăm pentru cei morţi pentru că sufletul lor să ajungă la Judecată universală, într-o stare mai bună decât aceea cu care s-a despărţit de trup. În ziua de Moşi se săvârşeşte Sfânta Liturghie. Preotul scoate din prescura miridele pentru morţi şi le aşază sub Sfântul Agneţ, rostind numele morţilor de pe pomelnicele ce i-au fost aduse. În cadrul Sfintei Liturghii, Agneţul se preface în Trupul şi Sângele Domnului.

Ce nu ai voie să faci

MOȘII DE TOAMNĂ 2021. Superstiția de care trebuie să țină cont toată lumea spune că toate pregătirile pentru Moșii de Toamnă se fac încă din Ajun, de vineri, fiind mare păcat să nu ai toate lucrurile gata pentru a fi duse la biserică. Alte tradiții din străbuni legate de Ajunul Moșilor de Toamnă se referă la faptul că nu este bine să mergi la fântână ori să treci printr-o răscruce de drumuri izolate.

MOȘII DE TOAMNĂ 2021. Conform tradiției, pe acolo trec duhuri necurate și trebuie să te ferești de ele. Oricine nu ține cont de acest lucru va avea ghinion tot anul. Nu în ultimul rând, tradiția mai spune că nu este bine să faci vizite pentru a-ți merge bine tot anul.

Vezi și: MOȘII DE TOAMNĂ 2021. Ce trebuie să faci, astăzi, de Sâmbăta Morților