Moment cutremurător: O jurnalistă România TV a căzut într-un șanț adânc / video

Un moment tensionat s-a petrecut joi în comuna Boroșneu Mare, județul Covasna, unde jurnalista România TV, Iulia Damian, a fost la un pas de accident grav în timpul unei transmisiuni în direct. Reporterul se afla în localitatea grav afectată de inundații, încercând să surprindă proporțiile dezastrului care a lovit comunitatea.

Echipată cu un combinezon de protecție, Iulia Damian a pășit pe una dintre străzile inundate ale comunei, când, din cauza apelor tulburi care acopereau complet terenul, a făcut un pas și a căzut într-un șanț adânc, aflat complet sub nivelul apei. Jurnalista a fost ajutată de localnici, iar din fericire, a reușit să iasă nevătămată.

„Joi am transmis în fiecare jurnal România TV din Boroșneu Mare. Am încercat să arătăm cât mai bine ce se întâmplă pe teren, ce se întâmplă în acea localitate lovită puternic de inundații. N-am văzut niciodată, de 20 de ani de când fac presă, inundații de asemenea proporții. Aproape întreaga localitate a fost acoperită de ape. Am încercat să aducem realitatea în fața telespectatorilor. Am încercat să arătăm proporția dezastrului. Tocmai de aceea ne-am echipat corespunzător: aveam un combinezon, am intrat pe străzile din localitate încercând să arăt cât de mare este apa și cum arată gospodăriile oamenilor care sunt, de altfel, disperați pentru că tot ce au agonisit a fost acoperit acum de ape. La un moment dat, am căzut într-un șanț foarte adânc. Totul era acoperit de apă murdară. Am reușit să ies foarte repede și, din fericire, sunt bine. Nu am pățit nimic. Le mulțumesc oamenilor din localitate care mi-au sărit în ajutor și mi-au pus la dispoziția casa lor pentru a mă spăla și a mă schimba”, a zis jurnalista la România TV.

În ciuda incidentului, jurnalista și echipa sa au continuat să transmită de la fața locului, evidențiind situația disperată a localnicilor, ale căror gospodării au fost în mare parte distruse de puhoaie. Autoritățile au fost alertate, iar intervențiile continuă pentru a sprijini familiile afectate.

Inundațiile din Covasna au fost printre cele mai severe din ultimii ani, lăsând în urmă distrugeri masive și zeci de persoane evacuate.

