Mitropolitul Nifon, la târnosirea bisericii parohiei Crovu-Dâmbovița

Lucrările de construire, desfășurate între anii 2020-2022, au fost posibile datorită râvnei și efortului deosebit depuse de familia Maria și Aurel Popescu, fiul satului, care a donat terenul pe care s-a construit biserica și restul proprietății și a susținut substanțial cheltuielile, devenind ctitori ai acestei sfinte biserici, alături de alți binefăcători.

Cu acest prilej, vor fi aduse spre închinare sfintele moaște ale Voievodului Martir Constantin Brâncoveanu și ale Sfântului Ierarh Nicolae, precum și Icoana Maicii Domnului-Siriaca de la Mânăstirea Ghighiu.

Toți credincioșii, bărbați și femei, se vor putea închina și intra în Sfântul Altar, până seara târziu.

Invităm credincioșii să participe la acest eveniment spiritual al Eparhiei noastre, începând cu ora 7.15, informează Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Icoana Maicii Domnului de la Manastirea Ghighiu, numita si Maica Domnului Siriaca, este una dintre cele mai renumite icoane cu Maica Domnului din tara. Aceasta icoana, foarte veche si mult iubita de credinciosi, in fata careia s-au petrecut nenumarate minunni, se afla in Manastirea Ghighiu, in biserica cea mare, in partea dreapta.

"Unele icoane sunt vindecatoare de boli, izgonitoare de duhuri rele, iar altele sunt aducatoare de ploi binecuvantate si protectoare ale manastirilor si familiilor credincioase. Fara indoiala, toate icoanele sunt facatoare de minuni si ajutatoare credinciosilor. Dar unele poarta o harisma speciala, pe care o simte numai cel ce se roaga mult si cu lacrimi in fata sfintelor icoane", potrivit crestinortodox.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News