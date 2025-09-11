Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins

După 23 de ani, misterul unui omor deosebit de grav din ianuarie 2002 a fost rezolvat: autorul a fost identificat și trimis în judecată. În prezent, acesta se află în penitenciar pentru o crimă comisă în septembrie 2002 și a mai fost condamnat pentru ultraj, după ce a atacat un gardian.

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.G. (aflat în executarea unei pedepse privative de libertate dispuse în altă cauză), sub aspectul comiterii infracţiunii de omor deosebit de grav prev. de art.174, art.176 lit.d V.C.P. cu aplic. art.5 alin.1 C.P”, au transmis, joi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Detalii despre crima din ianuarie 2002

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie 2002, bărbatul, împreună cu concubina sa de atunci, a pătruns prin efracţie în locuința victimei, un bărbat de 81 de ani din comuna Smeeni, județul Buzău, forțând ușa cu umărul.

„În momentul în care a fost surprins de către victimă, a acţionat violent, lovind-o pe aceasta în mod repetat cu un topor în zona capului, umărului, toracelui şi mâinii stângi, creându-i numeroase leziuni traumatice, hemoragie meningo-cerebrală şi dilacerală cerebrală consecinţă a fracturii de boltă şi bază craniană, leziunile de violenţă constatate având legătură directă, necondiţionată cu decesul, aşa cum rezultă din raportul medico-legal de necropsie nr.28/C/2002 emis de S.J.M.L. BUZĂU, după care ulterior a sustras mai multe bunuri aparţinând persoanei vătămate, pe care le-a depozitat într-o geantă de voiaj pe care o avea asupra lui”, au explicat procurorii.

Bărbatul ispășește deja o pedeapsă pentru altă crimă

Inculpatul ispășește deja o pedeapsă de 25 de ani pentru altă crimă comisă în septembrie 2002, din care mai are de executat aproximativ doi ani.

„În timp ce era încarcerat, inculpatul nu a abandonat pornirile infracţionale şi a fost condamnat în anul 2011 pentru comiterea infracţiunii de ultraj, asupra unui lucrător din penitenciar. Cauza figura din anul 2002 în evidenţa cauzelor cu autori necunoscuţi, astfel că au fost efectuate cercetări complexe (audieri/reaudieri de martori, măsuri speciale de supraveghere, verificări în cadrul mai multor penitenciare din ţară), fiind obţinute probe care au condus la identificarea autorului şi trimiterea acestuia în judecată”, au mai adăugat procurorii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News