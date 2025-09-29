€ 5.0772
Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:25 29 Sep 2025

Misterul întârzierilor de pe tronsonul 2 Buzău–Mizil al Autostrăzii Moldovei, elucidat
Autor: Anca Murgoci

autostradaa_85931900 Foto: Agerpres
 

Misterul întârzierilor de pe tronsonul 2 Buzău–Mizil al Autostrăzii Moldovei pare să fi fost elucidat.

Explicația e cât se poate de simplă: Buzăul nu se află, de fapt, în Moldova, a zis Elena Cristian, analist DC Business, pornind deja de la celebra bătălie - de zeci de ani - între buzoieni și moldoveni.

„Acum înțeleg de ce tronsonul Buzau-Mizil din Autostrada Moldovei nu este gata (și nici nu se știe dacă și când va fi): Buzăul nu e în Moldova. Buzoienii s-ar simți jigniți să le treacă autostrada Moldovei prin zonă”, a scris, amuzată, Elena Cristian pe Facebook.

Așa că, până una-alta, autostrada rămâne doar pe hârtie, iar șoferii… tot pe DN2.

De ce supără buzoienii 

 

Buzăul face parte din Muntenia, nu din Moldova. Pentru buzoieni, asta e o chestiune de identitate locală: Ei se consideră munteni și nu vor să fie „confundați” cu moldovenii. De aici și gluma că „se simt jigniți” dacă cineva le spune moldoveni sau dacă Autostrada Moldovei le-ar trece prin județ.

Pe scurt, e o chestiune de orgoliu regional: La fel cum ardeleanul nu vrea să fie numit oltean, nici buzoianul nu vrea să fie pus în Moldova. Iar din această diferență geografică și identitară s-a născut poanta cu autostrada „rătăcită” pe la Buzău.

De altfel, încă de mici buzoienii sunt învățați o frază care le intră în sânge și devine reflex: „Buzăul nu este în Moldova”. E aproape un imn neoficial al locului, repetat cu aceeași convingere cu care alții spun „Unu plus unu fac doi”.

Dar, dincolo de glume și orgolii locale, un lucru e clar: Fie că suntem buzoieni, fie că suntem moldoveni, olteni sau ardeleni, toți ne dorim același lucru: O autostradă adevărată, care să ne lege între noi, nu să ne despartă.

x close