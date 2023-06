Misterul ecusonului de pe uniforma "generalului de fier" al Ucrainei. Imaginile au făcut înconjurul lumii - Video în articol

Valerii Zalujnîi, numit și "generalul de fier" al Ucrainei, a fost văzut în această săptămână purtând un ecuson nou și neobișnuit. Peticele pentru uniforme militare vin în tot felul de forme și dimensiuni și pot avea o gamă largă de semnificații, dar cel purtat de Zalujnîi este un mister în acest moment, scrie Insider.



Statul Major al Forțelor Armate ucrainene a publicat luni un videoclip în apare Zalujnîi, comandantul șef al Forțelor Armate ucrainene, purtând un petic Baby Yoda în centrul uniformei sale, în timp ce discută detalii despre război cu alți oficiali de rang înalt.

Noul videoclip include scene cu Zalujnîi primind informații de la cei subordonați lui și mergând alături de persoane ale căror fețe au fost cenzurate. Un ceas care poate fi observat pe un perete la un moment dat indică faptul că filmarea este de sâmbătă.



"Împreună cu șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-locotenent Serhiy Shaptala, a desfășurat lucrări în grupuri de trupe care îndeplinesc cele mai dificile sarcini în zonele în care au loc cele mai înverșunate bătălii", a spus Zalujnîi, potrivit unei declarații distribuite pe Twitter de către Statul Major al Ucrainei."

"Inamicul încearcă să împiedice înaintarea unităților noastre. Pentru aceasta, a desfășurat un sistem de fortificații cu o minare densă a terenului și un număr mare de rezerve. În ciuda rezistenței furioase a ocupanților, soldații noștri fac tot posibilul pentru a elibera teritoriul ucrainean. Operațiunea continuă așa cum a fost planificată. Mulțumim tuturor celor care aduc Victoria mai aproape!", a mai spus acesta.

Nu este foarte clar de ce liderul armatei Ucrainei poartă ecusonul cu Baby Yoda, cunoscut și ca Grogu, unul dintre celebrele personaje din seria filmelor "Star Wars: The Mandalorian", dar videoclipul armatei cu el făcând acest lucru i-a încântat imediat pe internauți, stârnind intrigă și admirație pe rețelele de socializare.



"Fie ca forța să fie cu Ucraina!", se arată pe contul oficial de Twitter, lângă o captură de ecran care arăta ecusonul lui Zalujnîi. "Retweet dacă îl găsești pe domnul Baby Yoda".

????Ukrainian artist Maksym Palenko has drawn a representation of popular character "Baby Yoda" stopping a Russian drone, after images of a Baby Yoda patch being worn by top Ukrainian general Valerii Zaluzhnyi appeared on social networks.



