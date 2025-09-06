Data publicării:

Mircea Lucescu, declarație controversată după înfrângerea umilitoare: "Jocul nu a fost catastrofal"

Autor: Dan Carp | Categorie: Sport
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a recunoscut vineri seara, după înfrângerea cu 3-0 în faţa Canadei, că scorul este unul ruşinos, însă a insistat că jocul nu a fost catastrofal și că există motive de încredere înaintea duelului oficial cu Cipru.

„În primul rând este un rezultat ruşinos, nu poţi să spui la 3-0... Dacă e să luăm rezultatul, pentru cineva din afară care nu a văzut meciul, se poate spune că a fost catastrofal jocul. Însă lucrurile nu au stat aşa, pentru că eliminând cele trei goluri, echipa naţională a jucat bine, a arătat o bună dispoziţie fizică. Din păcate nu am fost atât de exigenţi cu noi înşine în duelurile individuale. Va trebui să extragem din acest joc nişte învăţăminte. Eu nu am niciun motiv de îngrijorare”, a spus selecţionerul.

Tehnicianul a remarcat forța și motivația adversarului: „Am întâlnit o echipă foarte puternică, cu jucători care numai canadieni nu erau. Dar jucători cu nişte calităţi deosebite, cu viteză, cu tehnică. Ei sunt şi mai motivaţi pentru că se pregătesc pentru Cupa Mondială unde sunt calificaţi. Pe când motivaţia noastră este legată doar de meciul cu Cipru care urmează. Din păcate suntem în situaţia în care avem un singur vârf, pentru că ceilalţi fie nu joacă, fie au echipe. Şi cu Louis Munteanu s-a întâmplat la încălzire. Doctorul spune că el a simţit o durere musculară puternică, dar mâine se va şti ce are”.

Cine a greșit în România-Canada? 

Lucescu a lăudat prestația unor jucători aflați la primele apariții sub tricolor.

„Eliminând greşelile astea de la goluri, care n-ar fi trebuit să se întâmple la un asemenea nivel, starea fizică a jucătorilor şi disponibilitatea lor la joc mi se par în regulă şi sunt convins că vom face un meci bun în Cipru. Asta e tot. Acum a fost un test. Am văzut şi alţi jucători... Dobre s-a comportat bine, la fel şi Ghiţă. Ei sunt un câştig pentru echipa naţională. Apoi am dat şansa şi altor jucători să intre pentru a-i proteja pe jucătorii cei mai solicitaţi în perspectiva meciului cu Cipru”.

Selecţionerul a comentat și greșelile portarului Horaţiu Moldovan, vinovat la două dintre reușitele canadienilor.

„La golul doi e o greşeală, pentru că un portar nu poate să dribleze în faţa porţii. În lateral se mai întâmplă, dar în faţa porţii în niciun caz. Pesemne Moldovan s-a relaxat, a fost prea încrezător, asta a fost. El sigur că va rămâne în poartă pentru meciul cu Cipru, el trebuie să se revanşeze pentru gafa pe care a făcut-o azi şi pentru nesiguranţa arătată. Pentru că şi la golul trei a avut parte. El e un portar de mare valoare, dar azi nu a fost cum trebuia. Puteam să jucăm şi cu alt portar, dar încă sunt unele probleme la construcţia jocului şi cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare. Nu e niciun risc să jucăm tot cu Moldovan, o să vedem, o să mai discut şi mâine cu el. Eu nu cred că e momentul să pedepsesc un portar pentru greşeala făcută. A doua nu o va mai face”.

Naţionala României a pierdut clar amicalul cu Canada, scor 0-3, golurile fiind marcate de Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) şi Niko Sigur (77). Pentru tricolori urmează marţi partida oficială din preliminariile Cupei Mondiale 2026, contra Ciprului, la Nicosia, unde victoria este obligatorie pentru a rămâne în cursa calificării.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
România - Canada, meci amical. SCOR FINAL
05 sep 2025, 20:00
Cine va intona imnul național la meciul României cu Canada
04 sep 2025, 18:20
FCSB, echipa lui Gigi Becali, amendată de UEFA cu 30.000 € după incidentele rasiste
04 sep 2025, 13:27
ARO Câmpulung, victorie la debutul în noul sezon de Liga III
03 sep 2025, 13:31
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
01 sep 2025, 21:19
Dinamo trece de Hermannstadt după un joc entuziasmant. „Câinii roșii” urcă pe podium în campionat
30 aug 2025, 23:37
ParintiSiPitici.ro
Mesajul care a bulversat mii de părinți înainte de începerea școlii: „Am primit de la doamna învățătoare...”
05 sep 2025, 23:05
Liga Campionilor: PSG - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City și Inter - Liverpool, între derby-urile competiției
29 aug 2025, 09:30
FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii se califică în Europa League
28 aug 2025, 21:39
ARO Câmpulung Muscel începe noul sezon din Liga III. Ce şanse are în noul an
27 aug 2025, 11:24
Echipe surpriză calificate în Liga Campionilor: FC Pafos, Kairat şi Bodo/Glimt
27 aug 2025, 08:26
Fotbalistul Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier - Foto în articol
25 aug 2025, 11:12
Prăpastie între Universitatea Craiova și FCSB în clasamentul Superligii: Becali: Sunt praf și pulbere, epavă!
25 aug 2025, 08:33
FCSB, un singur punct în ultimele 5 etape. A pierdut acasă cu FC Argeş
24 aug 2025, 23:45
CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul
24 aug 2025, 18:25
Cristi Chivu a anunţat echipa favorită la titlu în Serie A, înainte de debutul oficial pe banca lui Inter
24 aug 2025, 18:22
De ce e Premier League cel mai tare campionat din lume. Un critic literar trage concluziile despre... fotbal
24 aug 2025, 16:39
Dinamo, victorie în deplasare în faţa celor de la U Cluj
23 aug 2025, 23:44
Rapid - Metaloglobus, rezultat cu emoții pentru giuleșteni
22 aug 2025, 23:48
CFR Cluj, umilită de BK Haecken în Conference League. Dan Petrescu și-a dat demisia/Rezultate finale pentru FCSB și Universitatea Craiova
21 aug 2025, 23:59
Aberdeen - FCSB. Transferul făcut de echipa lui Becali înainte de confruntarea din play-off-ul Europa League
20 aug 2025, 23:44
SCOR Rapid - FCSB, 17 august, în Superligă
17 aug 2025, 23:54
O nuntă din Miercurea Ciuc a stricat planurile Universității Craiova, înainte de partida contra Csikszereda
17 aug 2025, 12:46
Bayern Munchen a făcut spectacol cu Stuttgart în Supercupa Germaniei / Rezultat - Video
17 aug 2025, 08:47
Petrolul - Hermannstadt, rezultat. Nici acum nu au reușit prima victorie din actualul sezon
16 aug 2025, 23:39
Jucătorul pe care Gigi Becali îl vede noua vedetă și care a schimbat jocul FCSB. S-a răzgândit total în privința lui 
16 aug 2025, 17:50
Mircea Lucescu a decis lista preliminară a stranierilor pentru meciurile din septembrie. Absențe notabile din lot
15 aug 2025, 12:07
FC Drita - FCSB 1 - 3. Roș-albaștrii, în play-off-ul Europa League / CFR Cluj, învinsă de Braga
14 aug 2025, 22:02
ARO Muscelul Câmpulung, eliminată din Cupa României de rivala locală
14 aug 2025, 14:13
Câți bani încasează PSG după finala spectaculoasă din Supercupa Europei cu Tottenham
14 aug 2025, 08:38
Donnarumma, lăsat în afara lotului PSG pentru Supercupa UEFA. Ultimele detalii despre viitorul portarului
12 aug 2025, 15:34
FC Botoşani - FC Argeş 3-1, în Superligă
12 aug 2025, 03:32
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană
11 aug 2025, 16:08
Dan Șucu cere demisia lui Gino Iorgulescu, în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF
11 aug 2025, 14:38
Încă un eșec pentru FCSB. Echipa lui Gigi Becali, învinsă de Unirea Slobozia
10 aug 2025, 23:33
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
09 aug 2025, 21:18
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, rezultate în preliminariile Europa League și Conference League
07 aug 2025, 19:13
Replică acidă primită de Becali, după ce a spus că iese din fotbal dacă FCSB va fi eliminată din Europa League de formația kosovară Drita
06 aug 2025, 23:01
Rapid Bucureşti, noul lider al Superligii după rezultatul cu FC Botoșani
04 aug 2025, 23:56
Europa League: FCSB și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off
04 aug 2025, 14:56
Probleme pentru Inter Miami: Lionel Messi suferă de o leziune musculară
04 aug 2025, 08:31
David Popovici va primi un trofeu aparte de la echipa națională de fotbal a României
01 aug 2025, 10:38
Primul mesaj al lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB din Liga Campionilor
31 iul 2025, 17:32
”U” Cluj, CFR Cluj și CSU Craiova dispută joi meciurile retur decisive din Europa și Conference League. Cine transmite la tv partidele
31 iul 2025, 13:41
Eliminare din Liga Campionilor. Mihai Popescu (FCSB): Ne e ruşine, adversarii au fost mult mai slabi ca noi
30 iul 2025, 23:44
Becali, prima reacție după ce FCSB a fost umilită de KF Shkendija în preliminariile Champions League
30 iul 2025, 22:25
FCSB 1 - 2 KF Shkendija. Update: Seară de coșmar pentru roș-albaștrii, care au ratat calificarea în Champions League / live text
30 iul 2025, 16:29
Oțelul Galați - Dinamo, rezultat. Au rămas fără victorie după trei etape
27 iul 2025, 23:56
CFR Cluj - FC Argeș, surpriză de proporții în Gruia - Rezultat
27 iul 2025, 20:27
Gol decisiv marcat de Mitriță, în minutul 90+9, pentru echipa Zhejiang Professional din China
27 iul 2025, 17:29
Victorie pentru Mircea Rednic în prima etapă din Belgia, cu Standard Liege
27 iul 2025, 14:05
Ce i-a zis Ştefan Târnovanu arbitrului Găman înainte de eliminare. Charalambous spune că aude replica de 100 de ori pe zi
27 iul 2025, 08:07
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Mircea Lucescu, declarație controversată după înfrângerea umilitoare: "Jocul nu a fost catastrofal"
acum 15 minute
Ghicitul, o practică păgână, fără loc în credinţa creştină. Teologul Andreas Păun, mesaj pentru ghicitoare
acum 45 de minute
BANCUL ZILEI: Petrecerea...
acum 1 ora 1 minute
CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț
pe 5 Septembrie 2025
Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"
pe 5 Septembrie 2025
Budapesta blochează din nou integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană: Ne distrug securitatea și agricultura
pe 5 Septembrie 2025
Marian Vanghelie nu-și mai poate vedea fetița timp de 6 luni. Ordin de protecție decis de instanță
pe 5 Septembrie 2025
Cine este Crinel Nicu Grosu, pentru care Ilie Bolojan a schimbat regulile. A fost numit șef al Corpului de Control
Cele mai citite știri
pe 5 Septembrie 2025
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
pe 5 Septembrie 2025
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 5 Septembrie 2025
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
pe 5 Septembrie 2025
Poza momentului cu ministrul Țoiu, publicată de Ambasada SUA
pe 5 Septembrie 2025
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel