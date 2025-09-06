Mircea Lucescu, declarație controversată după înfrângerea umilitoare: "Jocul nu a fost catastrofal"

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a recunoscut vineri seara, după înfrângerea cu 3-0 în faţa Canadei, că scorul este unul ruşinos, însă a insistat că jocul nu a fost catastrofal și că există motive de încredere înaintea duelului oficial cu Cipru.

„În primul rând este un rezultat ruşinos, nu poţi să spui la 3-0... Dacă e să luăm rezultatul, pentru cineva din afară care nu a văzut meciul, se poate spune că a fost catastrofal jocul. Însă lucrurile nu au stat aşa, pentru că eliminând cele trei goluri, echipa naţională a jucat bine, a arătat o bună dispoziţie fizică. Din păcate nu am fost atât de exigenţi cu noi înşine în duelurile individuale. Va trebui să extragem din acest joc nişte învăţăminte. Eu nu am niciun motiv de îngrijorare”, a spus selecţionerul.

Tehnicianul a remarcat forța și motivația adversarului: „Am întâlnit o echipă foarte puternică, cu jucători care numai canadieni nu erau. Dar jucători cu nişte calităţi deosebite, cu viteză, cu tehnică. Ei sunt şi mai motivaţi pentru că se pregătesc pentru Cupa Mondială unde sunt calificaţi. Pe când motivaţia noastră este legată doar de meciul cu Cipru care urmează. Din păcate suntem în situaţia în care avem un singur vârf, pentru că ceilalţi fie nu joacă, fie au echipe. Şi cu Louis Munteanu s-a întâmplat la încălzire. Doctorul spune că el a simţit o durere musculară puternică, dar mâine se va şti ce are”.

Cine a greșit în România-Canada?

Lucescu a lăudat prestația unor jucători aflați la primele apariții sub tricolor.

„Eliminând greşelile astea de la goluri, care n-ar fi trebuit să se întâmple la un asemenea nivel, starea fizică a jucătorilor şi disponibilitatea lor la joc mi se par în regulă şi sunt convins că vom face un meci bun în Cipru. Asta e tot. Acum a fost un test. Am văzut şi alţi jucători... Dobre s-a comportat bine, la fel şi Ghiţă. Ei sunt un câştig pentru echipa naţională. Apoi am dat şansa şi altor jucători să intre pentru a-i proteja pe jucătorii cei mai solicitaţi în perspectiva meciului cu Cipru”.

Selecţionerul a comentat și greșelile portarului Horaţiu Moldovan, vinovat la două dintre reușitele canadienilor.

„La golul doi e o greşeală, pentru că un portar nu poate să dribleze în faţa porţii. În lateral se mai întâmplă, dar în faţa porţii în niciun caz. Pesemne Moldovan s-a relaxat, a fost prea încrezător, asta a fost. El sigur că va rămâne în poartă pentru meciul cu Cipru, el trebuie să se revanşeze pentru gafa pe care a făcut-o azi şi pentru nesiguranţa arătată. Pentru că şi la golul trei a avut parte. El e un portar de mare valoare, dar azi nu a fost cum trebuia. Puteam să jucăm şi cu alt portar, dar încă sunt unele probleme la construcţia jocului şi cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare. Nu e niciun risc să jucăm tot cu Moldovan, o să vedem, o să mai discut şi mâine cu el. Eu nu cred că e momentul să pedepsesc un portar pentru greşeala făcută. A doua nu o va mai face”.

Naţionala României a pierdut clar amicalul cu Canada, scor 0-3, golurile fiind marcate de Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) şi Niko Sigur (77). Pentru tricolori urmează marţi partida oficială din preliminariile Cupei Mondiale 2026, contra Ciprului, la Nicosia, unde victoria este obligatorie pentru a rămâne în cursa calificării.

