Ministrul Energiei: "România va produce energie pe bază de cărbune, la capacitate maximă" 

"România va fi independentă energetic. Mergem înainte, investim strategic, iar ţara noastră va avea independenţă şi securitate energetică. Indiferent de cât de tare vor falsa trompetele ruseşti! Ca să fie foarte clar: în următorii ani, România va produce energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă, pentru a trece peste această criză. Nu se închide nimic din ceea ce funcţionează. Dar nu vom înlocui importul de gaze ruseşti cu importul de cărbune rusesc!", a punctat ministrul Energiei.

El a reamintit, în context, decizia autorităţilor de a investi într-o centrală nouă care va produce energie electrică folosind gaz românesc.



"Aş dori ca trompetele ruseşti să răspundă la câteva întrebări legitime: cu ce cărbune ar putea funcţiona o termocentrală pe huilă, în condiţiile în care întreaga producţie de huilă a României asigură funcţionarea centralei de la Paroşeni (de 4 ori mai mică) doar pentru 2 - 3 zile pe săptămână? Trompetele ruseşti ar răspunde: Rusia!!! Rusia!!! Rusia!!! Să nu uităm că termocentrala de la Mintia nu are autorizaţie de mediu şi suntem în proces la CJUE pentru faptul că am ţinut-o deschisă până în 2021! De aceea am decis să investim într-o nouă centrală care va produce energie electrică folosind gaz românesc. Acest cântec fals intens promovat în spaţiul public ne arată oare că trompetele ruseşti sunt deranjate că am început să scoatem gazele din Marea Neagră şi vom avea suficient gaz românesc, inclusiv pentru producerea de energie electrică, şi astfel nu vom importa de la ruşi? Da, ne bazăm pe resursele româneşti. Sunt oare disperate trompetele ruseşti că România construieşte cu partenerii strategici americani, canadieni şi francezi reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă şi cu americanii SMR-uri", arată ministrul în postarea de pe pagina sa de socializare.

Germania anunță majorarea obținerii de energie bază de cărbune

Parlamentul Germaniei a deschis calea pentru majorarea producţiei de electricitate pe bază de cărbune, în pofida temerilor legate de mediu, transmite Agerpres, citând DPA. Autorităţile de la Berlin încearcă astfel să reducă consumul de gaze.



Germania va folosi o cantitate mai redusă de gaze în vederea producerii de electricitate şi va utiliza centralele, care sunt în prezent disponibile doar într-o mică măsură, sunt pe punctul de a fi închise sau sunt în aşteptare.



În contextul tensiunilor cu Moscova legate de invadarea Ucrainei, guvernele din Europa caută să-şi reducă dependenţa energetică faţă de Rusia. Moscova şi-a redus semnificativ livrările spre Germania prin gazoductul North Stream şi există temeri că aprovizionarea ar putea fi oprită.



De asemenea, Parlamentul Germaniei a decis să faciliteze opţiuni de ajutor de stat pentru companiile energetice care se confruntă cu dificultăţi, cum ar fi Uniper. În acest context, ar putea fi creat un sistem de tip redistributiv astfel încât creşterea preţului gazelor pentru furnizorii de energie să poată fi trecută pe seama clienţilor într-un mod mai uniform. Acest sistem ar înlocui actualele reglementări însă Guvernul încearcă să evite să fie nevoit să îl folosească.

