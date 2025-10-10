€ 5.0927
Data actualizării: 20:54 10 Oct 2025 | Data publicării: 20:49 10 Oct 2025

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, acuză Reuters de fake news privind România și Rusia
Autor: Anca Murgoci

bogdan-ivan_38211900 Bogdan Ivan, ministrul digitalizarii Foto: Crișan Andreescu
 

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a reacționat la un articol publicat de agenția Reuters.

Agenția scria că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă.

Ministrul Energiei a zis că informația este eronată. De asemenea, a solicitat drept la replică și actualizarea știrii de către agenția internațională.

„Astăzi, agenția Reuters a publicat un articol care conține informații eronate, afirmând că România ar fi crescut cu 57% valoarea importurilor energetice din Federația Rusă. Pentru acest lucru, am cerut un drept la replică și actualizarea știrii de către agenția de presă. România nu a mai importat țiței din Federația Rusă din 5 decembrie 2022 și nu a mai importat produse petroliere din 5 februarie 2023.

 România nu va importa nici în viitor produse petroliere sau țiței din Federația Rusă și respectă integral toate sancțiunile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Orice încălcare a legislației europene va fi penalizată fără ezitare. Încălcarea regimului de sancțiuni stabilite la nivel european constituie infracțiune și se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, iar în cazuri grave se poate ajunge la pedepse de până la 12 ani.

 România nu face compromisuri când vine vorba de obligațiile sale ca stat membru al Uniunii Europene și de protejarea securității sale energetice. Dacă există persoane care au informații privind operatori economici ce încalcă regimul sancțiunilor aprobat de UE, cer să fie sesizate autoritățile competente. În calitate de ministru al Energiei, voi deferi justiției, imediat, orice caz de încălcare a legii în privința companiilor și persoanelor responsabile cu importurile de energie și hidrocarburi din Federația Rusă!”, a zis ministrul Energiei.

 

