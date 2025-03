Ministrul de Externe al Ucrainei: Așteptăm un „da“ necondiționat din partea rusă / Ce spune despre rolul lui Trump în obținerea păcii

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a declarat marţi că Kievul nu este obstacolul pentru un acord de pace cu Rusia şi crede că se poate obţine o pace justă şi durabilă sub conducerea preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters și agerpres.



Ucraina aşteaptă să se clarifice procesul de pace după discuţia dintre Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, programată pentru marţi, a declarat Sîbiga în timpul unei conferinţe geopolitice anuale la New Delhi.



Trump încearcă să-l convingă pe Putin să fie de acord cu o propunere de încetare a focului de 30 de zile pe care Ucraina a acceptat-o săptămâna trecută, dar preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus în mod constant că suveranitatea Ucrainei nu este negociabilă şi că Rusia trebuie să predea teritoriile pe care le-a ocupat.



"Nu suntem obstacolul în calea realizării păcii. Aşteptăm cu adevărat din partea rusă un 'da' necondiţionat pentru încetarea focului", a spus Sîbiga în timpul unei discuţii.



Trump a declarat că va vorbi cu Putin marţi despre încheierea războiului din Ucraina, concesiile teritoriale ale Kievului şi controlul asupra centralei nucleare Zaporojie urmând să fie puncte centrale în discuţie.



Liderul de la Casa Albă, care în calitate de candidat la preşedinţie a promis că va pune capăt războiului în 24 de ore, se confruntă cu un negociator dur precum Putin, despre care Zelenski a susţinut că nu respectă acordurile.



Sîbiga a acuzat Moscova că nu vrea să pună capăt războiului, adăugând că Ucraina nu va recunoaşte niciodată niciunul dintre teritoriile sale ocupate de forţele ruseşti.



"Abordarea noastră: acum este momentul pentru diplomaţie, pentru o diplomaţie puternică", a spus el.



"De asemenea, credem cu adevărat că, sub conducerea preşedintelui Trump, am putea obţine o pace justă şi durabilă", a mai afirmat şeful diplomaţiei ucrainene.



Infrastructura energetică a Ucrainei a fost ţinta unor atacuri la scară largă de la invazia Rusiei în 2022, ceea ce a dus la pene de curent şi condiţii de îngheţ pentru milioane de oameni.



Ucraina s-a răzbunat lansând atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune asupra rafinăriilor de petrol ruseşti, staţiilor de pompare şi porturilor folosite pentru exporturile de petrol şi gaze.

