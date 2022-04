Ministrul Agriculturii, sfat pentru români: Mâncaţi înainte de a merge la cumpărături

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune că românii nu se vor confrunta cu o criză alimentară. El spune că a găsit soluția pentru a evita risipa de alimente: „Înainte să merg să fac cumpărături, mănânc. Când mergi la cumpărături și îți e foame, ai cumpăra jumătate de magazin”.



„Nu avem de ce să ne temem unei crize alimentare și o spun cu responsabilitatea. Trebuie să facem diferența între o criză alimentară care este definită de lipsa alimentelor la raft, adică o penurie de alimente, și o criză a disponibilității și a posibilității populației de a avea acces la acele alimente. Sunt două lucruri total distincte. Într-o țară în anul 2021 s-a aruncat la gunoi două miliarde de kilograme de alimente putem vorbi de risipă alimentară”, spune Adrian Chesnoiu.

Chesnoiu face apel pentru evitarea risipei alimentare

El face un apel pentru evitarea risipei alimentare și spune că a găsit o soluție.



„Ne putem face cu toții o analiză să vedem cât din mâncarea, din alimentele pe care noi le achiziționăm de la hipermarket ajung la coșul de gunoi la finalul săptămânii. și atunci o să ne dăm seama că, de fapt, aceia sunt bani aruncați. Putem fi mai responsabili, putem să ne autoeducăm... Eu însumi am făcut un astfel de exercițiu și vă spun că am găsit și soluția - înainte să merg să fac cumpărături, mănânc. Când mergi la cumpărături și îți e foame, ai cumpărat jumătate de magazin. Le punem pe toate în frigider și la finalul săptămânii umplem coșul cu produse agro alimentare care ajung la gunoi. (...) În general, nu (merg - n.r.) cu listă, că funcționez punctat cu nevoi, adică ce am nevoie în casă și am nevoie să mă hrănesc, merg și îmi achiziționez”, conchide Chesnoiu.

Analizele făcute nu ne situează în zona de risc, din punct de vedere alimentar

„Atunci când Banca Mondială sau forurile internaționale evaluează situația, o fac la nivel global și se referă la anumite state care, din păcate, nu-și pot asigura din producție internă sau se află pe continente unde circulația produselor agroalimentare este îngreunată și este afectată de impactul războiului din Ucraina. România nu este într-o astfel de situație, noi stăm bine la nivelul stocurilor interne până la noua recoltă, dacă ne referim la cereale, iar sistemele de aprovizionare la nivelul UE funcționează fără perturbări majore, deci lucrurile acestea nu se referă la țara noastră”, a spus Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, la finalul unei ședințe de Guvern. Citește mai multe AICI.

