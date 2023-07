Ministerul Familiei „nu își are rostul”. Adrian Negrescu, pronostic economic / Cum pot fi reduse cheltuielile statului

„Vom ține economia la terapie intensivă, până anul viitor după alegeri, când vom încerca să vedem exact ce a mai rămas din economia asta. Se va alege praful și pulberea, din punctul meu de vedere”, a precizat Adrian Negrescu, făcând referire la țintele de reducere a cheltuielilor bugetare setate de Guvernul României, fără prea mult succes.

„Reducerea cheltuielilor (n.r. trebuie făcută), iar aici nu mă refer la 3 pixuri, 15 birouri sau benzina pentru mașinile șefilor, ci reduceri de personal, micșorarea numărului de agenții”, l-a completat jurnalistul Val Vâlcu.

„Nimic de felul acesta nu vedem în proiectele discutate în spațiul public. Uite, de pildă, la Ministerul Familiei, de unde a plecat doamna Firea. Cred că Ministerul Familiei nu își are rostul, în momentul de față, neavând altceva de făcut decât să propună acele credite cu dobândă subvenționată de stat, pentru mașini second hand și tot felul de lucruri care, da, într-o vreme de creștere economică ar putea fi pozitive, dar tu când n-ai bani la buget să acoperi salariile și pensiile dai credite plătite de statul român? Mi se pare o aberație economică.

Am putea reduce de la cheltuielile cu bunuri și servicii, care după primele 5 luni creșteau cu 14,5%, în loc să scadă cu 10%, așa cum ne-au spus autoritățile și au decis printr-o Ordonanță de Guvern. Am putea reduce cheltuielile, în general, ale statului, de funcționare inclusiv în zona bugetarilor, care cresc cu 17% după primele 5 luni, în loc să scadă, așa cum ar fi normal. Noi am creat un buget pe 2023 care e de domeniul fantasticului, n-are nicio legătură cu ce se întâmplă în economia românească. Avem de unde să tăiem cheltuielile bugetare, în așa fel încât să ne încadrăm în ținta de deficit, dar pentru asta e nevoie de decizie politică, care în contextul electoral îmi e teamă că nu va fi una pozitivă pentru perspectivele economice”, a continuat economistul Adrian Negrescu.

