Data actualizării: | Data publicării:

Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a informat, luni seara, că în majoritatea covârşitoare a claselor nu există schimbări în anul şcolar 2025 - 2026, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situaţia claselor sub efectiv.

După reorganizarea celor 507 unităţi de învăţământ şi creşterea normei didactice săptămânale de predare cu două ore, o altă măsură prevăzută de Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025 a fost modificarea limitelor minime şi maxime pentru numărul de copii la clasă. În acest context, Ministerul Educaţiei a precizat că "majoritatea claselor din România care se încadrau între limitele anterioare se vor încadra şi în noile limite".

"În majoritatea covârşitoare a claselor, nu avem schimbări, măsurile fiscal-bugetare afectând mai ales situaţia claselor sub efectiv. Într-adevăr, acest demers de modificare a limitelor minime şi maxime pentru numărul de copii în clasă a afectat mai ales clasele cu 8 sau 9 copii (adică aproximativ 0,5% din totalul claselor de învăţământ primar şi gimnazial din anul şcolar 2024 - 2025) şi, în mai mică măsură, unele clase la nivel de liceu. De asemenea, în anul şcolar 2024 - 2025 au funcţionat la nivel naţional, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi şi 107 clase cu 7 elevi, model care va fi reorganizat la rândul său. Este posibil ca aceste măsuri fiscal-bugetare să crească uşor ponderea învăţământului simultan (la nivel primar şi gimnazial), în estimarea ministerului de la 6% în prezent la 7,5%. Din nou, acest procent nu iese din diverse repere europene", a arătat Ministerul Educaţiei.

Conform sursei citate, ţinta ministerului rămâne una flexibilă: reducerea învăţământului simultan prin relocarea adecvată a copiilor în şcoli unde pot avea acces la un proces educaţional standard (aşa cum tind spre exemplu practicile educaţionale din Finlanda) sau derularea învăţământului simultan acolo unde este necesar, dar prin utilizarea unor metodologii adecvate, decizia urmând interesele comunităţii locale şi evaluarea educaţională a inspectoratelor şcolare (aşa cum tind, spre exemplu, practicile educaţionale din Franţa şi Irlanda).

"Ministerul Educaţiei şi Cercetării va informa public asupra rezultatelor definitive pentru anul şcolar 2025 - 2026 atunci când acestea vor fi disponibile în forma finală", a dat asigurări instituţia. 

În tradiția națională recentă, lucrurile stau astfel:

Legea 1/2011 (forma inițială):

- Primar: 12 (min.) - 25 (max.), cu media 20;

- Gimnaziu: 12 (min.) - 30 (max.), cu media 25;

- Liceu: 15 (min.) - 30 (max.), cu media 25.

Legea 198/2023:

- Primar: 10 (min.) - 22 (max.), cu media 16;

- Gimnaziu: 10 (min.) - 26 (max.), cu media 18;

- Liceu: 15 (min.) - 26 (max.), cu media 22.

Ca excepții, limitele minime pot fi scăzute cu 2, iar cele maxime crescute fără limită (cu acordul ministerului).

Măsurile de criză prin Legea 141/2025:

- Primar: 12 (min.) - 24 (max.), cu media 18;

- Gimnaziu: 12 (min.) - 28 (max.), cu media 20;

- Liceu: 16 (min.) - 30 (max.), cu media 23.

Ca excepții, limitele minime pot fi scăzute cu 2, iar cele maxime crescute cu cel mult 4 (cu acordul inspectoratului școlar județean). Ministerul nu va încuraja creșteri maximale, iar reducerea efectivelor la clase în funcție de numărul de copii cu cerințe educaționale speciale a rămas în vigoare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
25 aug 2025, 21:16
Când încep școlile? Sindicatele anunță un marș de protest de cinci ore în 8 septembrie
25 aug 2025, 11:25
Sâmbătă, 30 august, încep înscrierile online la ASE pentru Admiterea la programele universitare de licență și masterat – sesiunea toamnă
25 aug 2025, 10:29
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
NU se știe când începe școala! Ministrul Educației face apel la profesori
22 aug 2025, 16:51
Ministerul Educației comasează școli, dar tace mâlc la problemele reale din învățământ
18 aug 2025, 20:09
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Au fost publicate rezultatele la bacalaureatul de toamnă. Câți candidați au promovat / Notele pe județe
18 aug 2025, 12:11
Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare
15 aug 2025, 17:44
Ce efect va avea tăierea burselor pentru elevi. Un învățător a povestit cât a primit pentru că a luat locul 2 la olimpiadă / video
14 aug 2025, 19:00
Ore mai multe, răbdare mai puțină. Efectele ascunse ale „Legii Bolojan”. Învățător, semnal de alarmă înainte de începerea școlii
15 aug 2025, 18:28
Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video
13 aug 2025, 18:24
Comasare școli. Prof. Cornelia Popa Stavri: Mi se pare că am dus într-un absurd extraordinar această idee a economiei
13 aug 2025, 17:22
BAC 2025, sesiunea de toamnă. Subiecte Proba la alegere a profilului
13 aug 2025, 08:33
Subiecte BAC 2025 sesiune toamnă. Candidații au susținut azi Proba la Matematică sau Istorie / Update
12 aug 2025, 08:35
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
11 aug 2025, 22:26
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
11 aug 2025, 22:05
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic”
11 aug 2025, 20:38
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română / Update
11 aug 2025, 08:54
Începe sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Când vor fi afișate rezultatele finale
10 aug 2025, 15:33
Cea mai mare problemă din educație. Pentru ce ne pregătim, de fapt, copiii în școală? Meseriile de azi pot dispărea mâine
09 aug 2025, 16:39
Reorganizare majoră în școlile din România. Ministerul Educației, anunț pentru schimbările din toamnă
09 aug 2025, 00:01
Federațiile din Educație, demers pentru abrogarea Legii Bolojan
08 aug 2025, 09:03
Istoria ca poveste sau ca definiție academică? Lecția amară din manualele școlare / video
05 aug 2025, 09:26
Noi reglementări privind bursele pentru studenți. Ordinul ministrului Daniel David, publicat în Monitorul Oficial
05 aug 2025, 08:08
Marius Pieleanu, într-un comunicat de presă, anunță că își caută dreptatea în instanță împotriva SNSPA și a defăimării publice
04 aug 2025, 13:10
Sorin Ivan, poem: Noi, cei care am visat nemurirea…
04 aug 2025, 10:10
A început a doua sesiune a bacalaureatului. Probele de evaluare a competențelor, primul test al toamnei / Calendarul complet
04 aug 2025, 09:32
Prof. Ovidiu Pânișoară, amintire din școala generală: Doamna dirigintă a plâns când a văzut fapta
02 aug 2025, 12:28
Elevii români, 4 medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric pentru România
02 aug 2025, 09:32
Nume istoric pentru promoția aniversară de ofițeri medici din 2025
31 iul 2025, 10:21
Profesorii au ieșit în stradă. Spun că vor întârzia începerea noului an școlar și cer demisia ministrului Educației
30 iul 2025, 11:24
ASE a încheiat înscrierile pentru Admiterea la toate ciclurile de studii universitare, sesiunea iulie 2025
30 iul 2025, 10:41
Nou curs postuniversitar lansat de Facultatea de Jurnalism a Universităţii din Bucureşti
30 iul 2025, 08:19
Victoria nevăzută a României: Am intrat pe lista scurtă, până la ultimul vot - VIDEO
28 iul 2025, 10:55
Sindicatele cer lui Nicușor Dan să nu promulge „legea austerității care lovește în profesori și elevi”
24 iul 2025, 13:18
Se reiau protestele în educație: „Se pierd 15.000 de posturi de profesor”
23 iul 2025, 15:26
Anunț referitor la masteratul didactic. Se poate modifica legea
23 iul 2025, 12:17
S-au publicat rezultatele repartizării în licee pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Câți elevi au fost admiși
23 iul 2025, 11:50
Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat (an școlar 2025 - 2026): Informare sintetică
23 iul 2025, 11:02
Ce schimbări pregătește Ministerul Educației în sistemul universitar. Se poate modifica evaluarea
23 iul 2025, 11:20
Titularizare 2025: Notele la proba scrisă au fost publicate. Ce trebuie să știi despre contestații
22 iul 2025, 10:37
Definitivat 2025, rezultate finale, după contestații. A crescut numărul celor care au promovat
21 iul 2025, 16:31
Definitivat 2025: Sinteza rezultatelor finale înregistrate la proba scrisă (după soluționarea contestațiilor)
21 iul 2025, 15:37
Aur pentru România în Australia. Elevii români, printre cei mai buni matematicieni ai lumii la Olimpiada Internaţională de Matematică
18 iul 2025, 19:26
Știința și tehnologia pe înțelesul celor mici la Galați
18 iul 2025, 12:23
Papahagi șochează: Toți trăim cumva. Esența e: cum trăim. Într-o societate civilizată, cu domni și doamne, sau ca vitele
17 iul 2025, 09:19
Adevărul despre pensia judecătorilor, egală cu salariul. Momentul în care totul s-a schimbat și cine e marele vinovat. Judecător ÎCCJ dă cărțile pe față
17 iul 2025, 10:38
Primele rezultate la Definitivat 2025. Update: Au fost publicate notele
15 iul 2025, 08:13
Titularizare 2025: Informare privind proba scrisă
14 iul 2025, 20:22
Dumitru Borțun mută lupa de pe elevi pe profesori și spune ceva foarte grav: Nu ești om/ VIDEO
14 iul 2025, 15:07
Calendar Bacalaureat, sesiunea a doua. Începe înscrierea la Bac 2025 de toamnă
14 iul 2025, 08:25
Cele mai noi știri
acum 20 de minute
Trump întărește securitatea în Washington. D.C.. Ce măsuri a dispus președintele SUA împotriva „bandelor violente“
acum 36 de minute
Nicușor Dan este Traian Băsescu din mandatul al doilea. Strategia președintelui și testul pentru electoratul
acum 39 de minute
Trump, dispus să renegocieze acordul comercial cu Coreea de Sud și să se întâlnească cu Kim Jong Un
acum 1 ora 16 minute
Proprietățile vindecătoare ale fisticului: De ce trebuie să-l incluzi în dietă
acum 1 ora 18 minute
Ministerul Educaţiei le explică profesorilor ce clase sunt afectate, de fapt, de măsurile fiscal-bugetare
acum 1 ora 26 minute
Un nou scandal sexual în politică? Autoritățile nu au dispus măsuri preventive pentru Sebastian Popescu
acum 1 ora 35 minute
Chirieac: Cei trei primari puternici care au șanse reale la alegerile din București. Ideea că USR câștigă Capitala, o legendă
acum 2 ore 10 minute
De ce doar UE promovează politici de mediu în timp ce Asia și America poluează. Directoarea WWF-România arată „brațul lung“ al Uniunii Europene
Cele mai citite știri
pe 24 August 2025
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
acum 13 ore 27 minute
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 24 August 2025
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
pe 24 August 2025
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
acum 10 ore 6 minute
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel