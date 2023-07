Ministerul de Externe, sprijin pentru românii de pretutindeni. Prioritățile mandatului și scenariile României privind războiul din Ucraina

Care sunt principalele priorităţi ale mandatului dumneavoastră, doamnă ministru?

„Vreau să spun că priorităţile oricărui ministru de externe se bazează pe continuitate şi predictibilitate, pentru că în politica externă plecăm de la un principiu fundamental: apărăm interesele României şi ale cetăţenilor români. Politica externă a României, evident, urmează liniile trasate de preşedintele României la începutul anului, dar şi de programul de guvernare. Ele pleacă de la trei principii fundamentale, de la cei trei piloni esenţiali ai politicii externe a României: consolidarea rolului nostru în Uniunea Europeană, rolului României şi poziţiei României în Uniunea Europeană, consolidarea rolului şi poziţiei României în cadrul NATO şi relaţia transatlantică. Evident că actualul context, generat de acest război brutal al Rusiei în Ucraina, îşi pune amprenta şi pe priorităţile în materie de politică externă. Sprijinim Ucraina în continuare, în strânsă coordonare cu aliaţii noştri, deci nu numai în plan bilateral, dar şi în cadrul Uniunii Europene şi în cadrul NATO. În egală măsură, sprijinul nostru şi prioritatea noastră în materie de politică externă, pe lângă Ucraina, este dată de susţinerea Republicii Moldova, aspiraţiilor sale europene. Lista este foarte lungă, pentru că sunt foarte multe acţiuni de politică externă în perioada următoare. Vorbesc de săptămâna viitoare, de Summit-ul NATO de la Vilnius, vorbesc de vizitele bilaterale - şi atât ale domnului preşedinte, cât şi ale primului-ministru şi ale mele personal. Avem în toamnă un un eveniment foarte important, Summit-ul celor Trei Mări, un proiect important pentru România, România deţinând preşedinţia Iniţiativei celor Trei Mari şi împreună cu summitul organizat de preşedintele României, avem şi un forum de afaceri. Sunt foarte multe evenimente şi priorităţi în materie de politică externă. Evident, trebuie să gestionăm aceste consecinţe, în primul rând, ale războiului din Ucraina, consecinţe care sunt în plan economic, în plan energetic şi lucrăm în acest sens cu toate instituţiile responsabile ale statului român. Nu aş vrea să nu subliniez importanţa pe care noi o acordăm, Ministerul de Externe, Guvernul României, o acordă românilor de pretutindeni şi de aceea ne-am propus să continuăm sprijinul şi să modernizăm reţeaua consulară. Şi pentru mine este o prioritate a mandatului meu pentru a răspunde diverselor solicitări ale comunităţilor de români de pretutindeni”, a zis Luminița Odobescu.

Ce aşteptări aveţi de la preşedinţia rotativă - iată, s-a făcut iulie - deţinută de la 1 iulie de Regatul Spaniei? Mai ales, ce ne dorim cu toţii şi pentru ce luptăm cu toţii: Dosarul Schengen.

„Ieri am fost, împreună cu ambasadorul Spaniei la Bucureşti şi cu şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, la lansarea priorităţilor preşedinţiei spaniole a Consiliului Uniunii Europene. Evident, ne bucură faptul că la loc de frunte, una din priorităţile preşedinţiei spaniole a Consiliul Uniunii Europene este şi aderarea României şi a Bulgariei la Spaţiul Schengen. Lucrăm împreună cu preşedinţia spaniolă, dar şi cu celelalte instituţii, Comisia Europeană, Parlamentul European, cu toate statele membre, să reuşim să ne atingem acest obiectiv de suflet, până la urmă şi important pentru toţi românii, pentru toţi cetăţenii români. Şi este foarte important ca preşedinţia spaniolă - şi aşa cum a declarat nu numai ambasadorul Spaniei aici, la Bucureşti, dar şi premierul spaniol, ministrul de externe - au pus acest obiectiv al nostru printre priorităţi şi sunt convinsă că vom lucra cu toată deschiderea pentru a ajunge la consens, la unanimitate, pentru a putea avansa în acest dosar”, a zis Luminița Odobescu.

Pentru ce scenarii este pregătită România în ceea ce priveşte războiul din Ucraina şi recentele evoluţii ale situaţiei din Rusia?

„Faptul că suntem membru al Uniunii Europene şi al NATO ne asigură o siguranţă, ca să spun aşa, din punct de vedere securitar. Noi lucrăm în strânsă coordonare cu toţi partenerii noştri europeni, cu toţi aliaţii, pentru a sprijini Ucraina. Scenariul pe care ni-l dorim cu toţii este ca Ucraina să câştige acest război ilegal. Am văzut cu toţii ceea ce se întâmplă şi cred că nu avem cuvinte ca să putem să descriem ceea ce se întâmplă în momentul actual şi ceea ce vedem în Ucraina. Deci, scenariul pe care ni-l dorim şi pentru care lucrăm este ca Ucraina să câştige acest război şi să li se ofere garanţii de securitate pe termen lung. Este important nu numai pentru Ucraina, este important pentru întreaga noastră regiune. Aşa cum ştim cu toţii, ei luptă nu numai pentru, evident, pentru securitatea, pentru integritatea lor teritorială, dar luptă pentru întreaga securitate a regiunii noastre”, a mai zis ministrul de Externe în interviul acordat Ruxandrei Săraru.

Ce noi pachete de ajutor vom oferi noi Republicii Moldova?

„După cum aţi văzut, prima mea vizită în calitate de ministru de externe a fost la Chişinău şi vreau să subliniez şi cu această ocazie că România sprijină şi va continua să sprijine vocal şi susţinut Republica Moldova, atât în plan bilateral, cât şi în plan european. Aspiraţiile sale europene sunt îndreptăţite. Republica Moldova, autorităţile de la Chişinău au făcut eforturi considerabile pe parcursul european să îndeplinească recomandările Comisiei Europene şi mă bucur să constat că are susţinerea din partea partenerilor europeni şi a instituţiilor europene. Pentru Republica Moldova, ca şi pentru România, este foarte, foarte important ca până la sfârşitul anului să lanseze negocierile de aderare la Uniunea Europeană şi recent, Comisia Europeană a făcut o primă evaluare a stadului îndeplinirii de către Republica Moldova a recomandărilor. Ne bucurăm că sunt progrese substanţiale, deci sunt pe drumul cel bun, iar România va continua să susţină vocal, prin demersuri politico-diplomatice la toate nivelele, Republica Moldova în acest parcurs european. Dar vreau să subliniez, nu numai sprijinul în plan european, vreau să subliniez şi sprijinul în plan bilateral şi recent, Guvernul României a adoptat un nou pachet financiar de sprijin cu proiecte concrete pentru transportul şcolar, pentru infrastructura la nivelul autorităţilor locale: apă, canalizare ş.a.m.d. Sunt proiecte concrete, sprijinite de Guvernul României, care vin în sprijinul cetăţenilor Republicii Moldova. Deci, România este prezentă cu fapte concrete”, a mai spus ministrul.

„România a furnizat aproape peste 80% din necesarul de energie electrică. Am îmbunătăţit infrastructura în punctele de trecere a frontierei. Avem o platformă de sprijin pentru Republica Moldova, lansată la iniţiativa României. Vorbesc aici împreună cu Franţa şi Germania, întâmplarea face că suntem trei doamne ministre de externe şi ne-am propus să continuăm şi următoarea reuniune a platformei de sprijin pentru Republica Moldova va avea loc în toamnă la Chişinău. Sunt o mulţime de exemple concrete. Am fost iniţiatori şi am sprijinit această misiune civilă a Uniunii Europene, condusă de un fost coleg de-al meu, ambasadorul Cosmin Dinescu. România a stat şi la baza noului regim de sancţiuni pentru a sprijini Republica Moldova să facă faţă atacurilor hibride. Deci sunt foarte multe iniţiative recent, Comisia... Lista este lungă şi deschisă, dar extrem de importantă. Zilele trecute, Comisia Europeană a venit cu nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova şi vizează nu numai sprijinul financiar, dar şi sprijinul legat de integrarea Republicii Moldova în piaţa internă, de reducere a tarifelor de roaming, de liberalizarea în continuare a comerţului. Deci, măsurile sunt în sprijinul cetăţenilor Republicii Moldova pentru a-i susţine în toate eforturile pe care le fac până la urmă, nu numai pentru parcursul lor în procesul de integrare europeană, dar pentru bunăstarea lor personală. Şi ei ştiu că România este şi va fi alături de ei şi că pot conta pe noi”, a adăugat Luminița Odobescu.

Ce noi formule de sprijin are pregătite Ministerul de Externe pentru românii de pretutindeni?

„Avem mai multe formule de sprijin. În primul rând, avem un plan de acţiune pentru extinderea şi modernizarea reţelei consulare. Sunt în dialog acum cu colegii mei ambasadori din toate spaţiile, nu numai europene, ca să vedem exact şi avem un plan de acţiune pentru a moderniza şi pentru a extinde reţelele consulare, nu numai în spaţiile cu comunităţi importante de români, dar şi în spaţiile unde avem comunităţi. Şi ca pentru a putea, până la urmă, răspunde solicitărilor acestea, obiectivul nostru este de a oferi servicii consulare de calitate şi rapide. De asemenea, lucrăm pentru a continua procesul de digitalizare. Extrem de important, avem o platformă, e-cons, lucrăm împreună cu colegii noştri de la Ministerul de Interne, de la Evidenţa Persoanelor şi de la Direcţia Generală a Paşapoartelor pentru a integra toate aceste servicii. Da, deci pentru a le integra şi pentru a răspunde cât mai rapid solicitărilor cetăţenilor noştri. Evident, continuă procesul de perfecţionare a colegilor mei din serviciul consular, de debirocratizare şi în egală măsură am discutat să ne uităm un pic şi la legislaţia existentă, să vedem dacă este posibil să mai simplificăm din anumite prevederi, practic, împreună cu celelalte instituţii, ministere, cum este Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei, să ne uităm, să vedem dacă putem să facem şi îmbunătăţiri din punct de vedere al legislaţiei. Cum am spus, obiectivul nostru este să continuăm procesul de reformă. Ne aflăm în acest proces de reformă al serviciilor consulare, să le modernizăm, să răspundem şi evoluţiilor în materie digitală, pentru că trăim într-o epocă...”, a mai zis ministrul.

Cum vedeţi implicarea României în Strategia Dunării şi care sunt obiectivele noastre?

„Este un proiect de suflet, pentru că am fost în minister atunci când s-a lansat Strategia Dunării, ca un proiect de cooperare şi de îmbunătăţire a cooperării între statele riverane. Din păcate, trebuie să fiu sinceră şi să recunosc că în ultima perioadă nu s-a mai vorbit aşa de mult despre Strategia Dunării, deşi este un proiect extrem de important. Pentru România, cu oportunităţi nu numai în plan economic, dar şi plan cultural, turistic.Şi strategic. Dunărea este o arteră strategică importantă nu numai pentru România, dar şi pentru partea noastră de Europă. Cred că războiul din Ucraina a repus Dunărea şi interesul pentru a dezvolta transportul fluvial şi pentru a stimula cooperarea economică între ţările riverane, pentru că cred că utilizarea Dunării pentru a putea transporta, de exemplu, mărfurile şi cerealele din Ucraina, la fel şi implicarea Dunării într-o etapă viitoare în ceea ce priveşte procesul de reconstrucţie. Deci, toate acestea fac din nou să ne uităm cu mai mare atenţie la Strategia Dunării şi să vedem, pentru că nu e numai o chestiune de resurse financiare, pe care le găsim în diversele programe, ci de a le ne regândi puţin şi din această perspectivă şi cred că Dunarea este importantă pentru noi, dar este importantă pentru regiune şi este inclusiv importantă ca liant în acest proces de extindere al Uniunii Europene în regiunea noastră”, a mai zis Luminița Odobescu.

Să vorbim şi despre dosarul Mării Negre şi poziţia noastră strategică.

„Marea Neagră, evident, are un rol geostrategic şi s-a văzut foarte clar în contextul războiului din Ucraina. România a subliniat importanţa strategică şi relevanţa Mării Negre chiar înainte. Îmi aduc aminte, atunci când am avut preşedinţia Consiliului Uniunii Europene am explicat partenerilor noştri cât de importantă este din punct de vedere strategic şi nu numai strategic, dar şi practic, Marea Neagră. De asemenea, în cadrul NATO, România întotdeauna a sublinat relevanţa strategică a Mării Negre şi pot să spun că la Summitul de la Madrid a fost recunoscut în conceptul strategic, agenda strategică, relevanţa geostrategică a Mării Negre. Ea este şi cu atât mai relevantă în contextul actual, ca parte a securităţii transatlantice. Ne uităm nu numai din acest punct de vedere la Marea Neagră, ne uităm şi din punct de vedere al interconectării şi a legăturii dintre Marea Neagră şi respectiv, Asia Centrală şi aş vrea să subliniez proiectul de interconectare, semnat în decembrie, anul trecut, de către Azerbaidjan, Georgia, România şi cu sprijinul nemiljocit al Comisiei Europene. Este vorba de acel cablu submarin de energie verde. E un proiect esenţial, parte a gândirii strategice care leagă Europa de Asia Centrală şi nu ne gândim numai în domeniul energiei, vorbim şi de transport, de legăturile de ferry dintr-o parte în cealaltă parte. Vorbim, de asemenea, de cablul digital. Sunt foarte multe proiecte care scot în relevanţă rolul geostrategic şi importanţa economică a Mării Negre. Portul Constanţa a devenit şi mai relevant în actualul context”, a adăugat ministrul.

Ce şanse avem ca România să intre în programul şi Visa Waiver?

„Visa Waiver este o prioritate pentru Guvernul României şi pentru Ministerul de Externe şi vreau să subliniez că zilele trecute am avut o primă reuniune de coordonare pe această temă, temă ceva foarte importantă pentru cetăţenii români. Deci, pentru că are şi conotaţii simbolice, vorbim de relaţia noastră cu partenerul strategic./mnecula/ Şi practice, până la urmă, pentru toţi românii care călătoresc în Statele... Am avut această primă discuţie, la nivelul Guvernului avem un coordonator naţional, avem un plan de acţiune pe care l-am discutat împreună cu dânsul. Am extins acest plan de acţiune şi la comitetul interministerial care va fi lansat chiar astăzi şi practic, urmărim cu maximă atenţie aceste obiective, care înseamnă anumite modificări legislative, dar şi o coordonare foarte strânsă cu partenerii noştri americani şi mă bucur că doamna ambasador a subliniat faptul că accederea României la programul Visa Waiver este una din priorităţile sale, pentru că e foarte important...”, a mai zis oficialul.

Suntem în iulie, 4 iulie, Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii. Un mesaj de la doamna ambasador, doamna ministru român de externe, Luminiţa Odobescu.

„Ziua de 4 iulie are o relevanţă importantă şi pentru noi, pentru români, pentru că întotdeauna când ştiam că este 4 iulie, ne gândeam la libertate, la valori democratice, la partenerii noştri strategici. Vreau să profit şi eu de această ocazie să le urez tuturor colegilor diplomaţi americani, fie că sunt la Washington, fie că sunt la ambasada lor de la Bucureşti, să le urez Forţelor armate americane care sunt prezente în România în această perioadă, dificilă pentru regiunea noastră, să le urez tuturor prietenilor şi partenerilor noştri strategici "La mulţi ani!", "Happy 4th of July!"”, a conchis ministrul, conform Rador.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News