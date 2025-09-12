Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș

Un nou centru de tip creșă, Mini Joy, și-a deschis porțile pe strada Traian Moșoiu nr. 16 din Tg. Mureș, într-o locație centrală, dedicată copiilor cu vârste între 1,8 și 3 ani.

Într-un context în care cererea pentru locuri în creșele publice și nu numai este semnificativ mai mare decât oferta existentă, Mini Joy vine în întâmpinarea nevoilor părinților și copiilor din comunitate.

Mini Joy pune accent pe un mediu sigur și natural, în care cei mici pot explora liber, fără presiune și fără stimuli artificiali.Centrul oferă program prelungit, integrare blândă, activități interactive adaptate vârstei, grupuri mici și personal calificat.

„Am deschis acest centru din nevoia de a le oferi copiilor un mediu sigur, calm și natural, fără presiune, fără ecrane, ci cu experiențe reale și memorabile, cu sute de activități interactive, specifice vârstei și cu multă mișcare în aer liber indiferent de vreme”, a declarat Andreea Curtifan, administrator Mini Joy.

În plus, părinții beneficiază de comunicare constantă și deschisă cu echipa centrului, precum și de discounturi speciale la parteneri locali precum Body Factory, Autostop Mureș, Service Ungheni, Gents Club Kids, Brandvertise, LexLogos Auto, BoxeMureș, Dualex Accounting și Scene45 Video.



Tot la capitolul reduceri, cei înscriși în prima grupă beneficiază de până la 200 RON reducere lunară pe tot parcursul anului 2025. La momentul redactării comunicatului, mai existau 9 locuri disponibile.

* Locație: Strada Traian Moșoiu nr. 16, Mureș

* Contact & Înscrieri: 0742 329 150 / [email protected] / www.minijoy.ro

