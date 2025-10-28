€ 5.0844
Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:55 28 Oct 2025 | Data publicării: 20:53 28 Oct 2025

Mii de oameni protestează în Slovenia după ce un bărbat a fost ucis în bătaie de un grup de romi
Autor: Iulia Horovei

protest slovenia Slovenii manifestează în Novo Mesto. Sursa foto: Captură de ecran @SpelaFerlin, X
 

Câteva mii de persoane protestează, marți, în sudul Sloveniei, cerând guvernului „măsuri de securitate radicale” după moartea unui bărbat într-un incident violent atribuit unui membru al minorității rome.

Câteva mii de persoane protestează marți la Novo Mesto, în sudul Sloveniei, pentru a cere guvernului „măsuri de securitate radicale” după moartea unui bărbat în timpul unei agresiuni atribuite unui membru al minorității rome, transmite AFP.

„Guvernul ne-a abandonat”, a denunțat Benjamin Marcetic, un recepționist de hotel în vârstă de 24 de ani, în timp ce numeroși manifestanți purtau tricouri negre cu mesajul 'Suntem toți Aco', porecla lui Ales Sutar, victima atacului. Fotografii cu bărbatul de 48 de ani, decedat sâmbătă, au fost distribuite în întregul oraș cu 40.000 de locuitori.

Protestul, inițiat de primarul orașului

Coloana de protestatari, inițiată la apelul primarului din Novo Mesto, Gregor Macedoni, a pornit la ora 16:00 GMT din centrul orașului, iar pe traseu s-au alăturat tot mai mulți participanți.

Manifestanții au cerut ca premierul liberal Robert Golob să ia „măsuri radicale” pentru a restabili securitatea promisă după incidentul mortal de sâmbătă, care a antrenat demisia miniștrilor Afacerilor Interne și Justiției. Numeroși demonstranți au denunțat creșterea numărului de delicte și violențe, pentru care comunitatea romă este deseori acuzată.

Discursurile prim-ministrului Golob și ale ministrului Muncii, familiei, afacerilor sociale și egalității de șanse, Luka Mesec, au fost primite cu huiduieli de către mulțimea adunată marți seara în Piața Centrală din Novo Mesto, care le-a cerut demisia.
 

 

Temeri de creștere a urii față de romi

Totuși, în opinia lui Darko Rudas, membru al Consiliului romilor din Slovenia, măsurile respective nu fac decât să „amplifice sentimentul antirom”.

Rudas a denunțat pasivitatea autorităților din zona unde a avut loc tragedia, el subliniind că incidentele sunt rare în alte localități slovene „care au întins mâna comunității rome”.

Potrivit Consiliului romilor, care se teme de o instrumentalizare a chestiunii rome odată cu apropierea alegerilor legislative din martie anul viitor, circa 15.000 de membri ai acestei comunități trăiesc în Slovenia, țară cu două milioane de locuitori membră a Uniunii Europene. Majoritatea dintre ei trăiesc în circa 100 de tabere, dintre care doar o treime sunt dotate cu infrastructuri elementare precum cele care asigură apă și electricitate.

De asemenea, organizația pentru apărarea drepturilor omului Amnesty International a avertizat cu privire la exploatarea incidentului de sâmbătă în vederea „alimentării intoleranței” față de romi.

Măsuri guvernamentale promise

Premierul Golob a anunțat desfășurarea de forțe suplimentare de poliție în orașul Novo Mesto și regiunea Dolenjska.

El a denunțat anii de neglijență în gestionarea problemelor minorității rome și a promis programe sociale suplimentare pentru integrarea locuitorilor taberelor ilegale, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

protest slovenia
barbat ucis
slovenia
protest
protestatari
