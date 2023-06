Mihai Morar - Victor Ciutacu, scandal. „Hai s-o lămurim și s-o reglăm bărbătește”

Victor Ciutacu i-a dat o replică și a spus că podcastul-conferință a fost inițial citat. Ce s-a întâmplat exact aflăm de la Victor Ciutacu. De asemenea, jurnalistul de la România TV a spus că dacă-l deranja preluarea, Mihai Morar îl putea suna pentru că avea numărul lui de telefon, nu era nevoie de story-uri pe contul de Instagram.

„Mihăiță, hai s-o lămurim și s-o reglăm bărbătește- podcastul tău a fost inițial citat. Din nefericire, însă, din cauză că fragmentul a fost difuzat în fereastră, nu în full, cum ar fi trebuit, nu s-a mai văzut. Ceea ce nu ne scuză neatenția și superficialitatea. În plus, dacă voia cineva să te ascundă și să-ți dea jos laurii de pe frunte, te tăia la montaj, dar n-a făcut-o nimeni.

Ai apărut, așadar, în prime time, pe postul de știri cu cea mai mare audiență. Ar trebui, dacă ai avea conștiința adevăratei tale poziții în ierarhia valorilor, să fie o onoare pentru tine, să faci capturi, să le printezi și să le înrămezi.

Am ales să difuzez bucata aia de podcast din două motive. Unu la mână, faptul în sine că un popă umple, cu bilete tăiate la intrare, Ateneul Român e o știre în sine. Doi la mână, Vasile Ioana, pe care-l cunosc de pe vremea când tu săreai liniile de tramvai la oraș, să nu te curenteze, chiar a spus lucruri mișto. Cum a făcut-o și când cu referendumul pentru familie, dar nu-mi amintesc ca atunci să-ți fi stârnit vreun interes, mie da.

Dacă nu doreai să fii preluat, ceea ce mă îndoiesc, având in vedere cât de ahtiat după popularitate ieftină ești, puneai restricții de copyright. Dacă chiar urla revolta-n tine, în timp ce materialul era difuzat pe post în prime time, în cea mai vizionată emisiune a postului care îți pute, îmi dădeai mesaj și o rezolvam instant.

Ai numărul meu, e același, am fost colegi într-un post tv în care tu făceai emisiuni de înaltă ținută cu Adelina Pestrițu lângă tine și cu eminente intelectuale gen Bianca Drăgușanu invitate. Dacă te țin bretelele și ai ceva de reproșat sau de demonstrat, răfuiește-te cu mine, sunt băiat mare. Nu-mi jigni colegii. Oricare dintre ei e, profesional, la ani lumină distanță de tine, nu în favoarea ta.

Scrii mult, siropos și inconsistent. Iar faptul că, după ce ani de zile ai zgârmat la propriu prin rahat și lenjerii, te-ai rebranduit în PR financiar al doctorilor și popilor celebri și bei pe bani suc de aronia pe facebook nu te face automat ziarist. Păstrează-ți statutul de saltimbanc, te prinde mai bine”, a fost replica lui Victor Ciutacu după ce Mihai Morar a reproșat că România TV a preluat o parte din conferința sa „Fain și simplu”.

