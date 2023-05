Ambii își sărbătoresc, luni, ziua de naștere. Laura Codruța Kovesi și Victor Ciutacu sunt născuți în aceeași zi - pe 15 mai. Jurnalistul România TV împlinește astăzi 53 de ani. Laura Codruța Kovesi împlinește 50 de ani.

Victor Ciutacu este, aproape seară de seară, în direct, la România TV, timp de două ore

Jurnalistul are emisiune de la ora 21.00 și până la 23.00. Despre cât de multă muncă este pentru a pregăti o ediție, Victor Ciutacu ne-a vorbit la DC News și DC News TV unde a spus că deși are două ore, pe zi, de emisie, acest lucru nu înseamnă că ajunge la muncă cu 60 de minute înainte.

„De la distanță, pare o chestie foarte lesnicioasă. Foarte multă lume este surprinsă când află ora la care ajung la muncă. Îmi spuneau unii: „dar tu ai emisiune la ora 21.00. De ce nu vii de la 20.00 să te așezi pe scaun, să te machiezi, apoi să intri în direct?!”

Nu vin de la 20.00 din simplul motiv că emisiunea mai trebuie și muncită. Nu este ca și cum chemăm patru băieți, stabilim că vorbim despre ce s-o întâmpla și gata. Nu. Oricine emisiune trebuie construită. Se fac niște ședințe, se stabilesc niște subiecte, se produc niște materiale video, se aranjează niște transmisii, se caută oameni care să fie adecvați subiectelor pe care le dezbatem, adică nu vorbim discuții.

Nu este ca și când ne întâlnim la o șezătoare. Nu este chiar așa de lesnicios și nici foarte lejer din punct de vedere al consumului fizic și psihic. Ai momente când simți că te scurgi, dar acum nu stăm să ne eroizăm pentru că nu este cazul. Până la urmă, facem ce ne place, ce știm să facem, iar dacă nu ne mai place sau dacă suntem excedați, ne băgăm picioarele și ne căutăm alt scop în viață”, a zis Victor Ciutacu.

Ciutacu a avut zece locuri de muncă. A lucrat la două ministere

Jurnalistul Victor Ciutacu a spus câte locuri de muncă a avut până în prezent.

Într-un interviu pentru DC News și DC News TV, chiar în ziua în care a împlinit un deceniu la România TV, ziaristul ne-a spus câte locuri de muncă a avut.

Mai exact, Victor Ciutacu a avut zece locuri de muncă. A lucrat la două instituții ale Guvernului - APAPS (atunci era minister) și Ministerul Economiei.

„Am început cu ziarul Meridian. Apoi a urmat Curierul Național. Am lucrat și la o companie de organizare de evenimente, dar acolo am stat doar trei luni. Am lucrat și la ziarul Adevărul. Am fost și la APAPS (Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului). Apoi la Jurnalul Național. Am fost o scurtă perioadă și la Ministerul Economiei, vreo două luni. Apoi am fost colaborator la Antena 3. Am lucrat și la Antena 2. Iar acum România TV”, a spus jurnalistul Victor Ciutacu.

