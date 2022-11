Metoda la care recurge Germania pentru a atrage forță de muncă

Guvernul german a aprobat miercuri un cadru legislativ pentru instituirea unui sistem pe puncte, inspirat de modelul canadian, pentru a atrage forţă de muncă din afara Uniunii Europene, pe o piaţă confruntată cu deficit de mână de lucru

Conform documentului publicat după şedinţa de guvern, cetăţenii din afara Uniunii Europene ce dispun de un 'bun potenţial' trebuie să poată sta în Germania pentru a căuta un loc de muncă, scrie Agerpres.



Un cetăţean străin care vorbeşte germana, are experienţă în meserii cu deficit de forţă de muncă - în domeniul medical, dar şi în gastronomie sau IT, spre exemplu - ar trebui să poată locui în Germania timp de până la un an pentru a căuta de lucru şi a fi angajat de probă.



'Trebuie să atragem lucrători specializaţi şi să acceptăm imigraţia', a subliniat ministrul Muncii, Hubertus Heil. Ministerul său se va ocupa de elaborarea noii 'legi pentru imigraţia de forţă de muncă specializată', ce va fi prezentată în lunile următoare.



Berlinul vrea de asemenea să atragă străini să vină la studii în Germania. 'Vrem să ne unim forţele pentru ca oamenii să vrea să vină la noi ca să trăiască şi muncească', a declarat secretarul de stat pentru migraţie şi integrare, Reem Alabali-Radovan.



Patronatul german a salutat acest proiect de reformă. 'Din punctul de vedere al companiilor, acesta este drumul ce trebuie urmat', a afirmat Achim Dercks, director adjunct al Federaţiei germane a camerelor de comerţ şi industrie.

Canada a adoptat un plan pentru a primi 500.000 de migranți până în 2025. Țara se confruntă cu o forță de muncă îmbătrânită și cu o natalitate scăzută

Canada pariază foarte mult pe imigrație pentru a umple golurile lăsate de forța de muncă îmbătrânită. De asemenea, la fel ca multe națiuni occidentale, țara are o populație îmbătrânită, cu o rată a natalității mai scăzută.

Acum, pentru a ajuta la stimularea economiei, guvernul a anunțat un plan agresiv de a primi sute de mii de migranți în următorii câțiva ani. În trecut, Canada a manifestat un sprijin foarte mare pentru imigrație.

La începutul acestei luni, guvernul federal a anunțat un plan agresiv de a primi 500.000 de imigranți pe an până în 2025, aproape 1,5 milioane de noi imigranți venind în țară în următorii trei ani.

Acest plan ar face ca țara să primească un număr de aproximativ opt ori mai mare de rezidenți permanenți în fiecare an - pe populație - decât Regatul Unit și de patru ori mai mult decât vecinul său sudic, Statele Unite ale Americii. Totodată, un sondaj recent arată că există, de asemenea, o stare de anxietate cu privire la primirea atâtor noi imigranți

