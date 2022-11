Messi și Ronaldo împreună, fotografie virală. Au postat-o amândoi în același timp / foto

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au postat pe Instagram, în același timp, o fotografie în care cei doi joacă șah.

„Victoria este o stare de spirit“, au scris Lionel Messi și Cristiano Ronaldo în descrierea fotografiei ce marchează reclama la o importantă casă de modă franceză.

Imaginea a strâns peste 15 milioane de aprecieri în prima oră după ce a fost postată, 7 milioane pe contul argentinianului și peste 8 milioane pe cel al portughezului.

Cei doi au fost fotografiați în timp ce joacă șah, piesele fiind așezate pe o servietă produsă de brand-ul internațional căruia îi fac reclamă.

Cupa Mondială 2022. Messi este un extraterestru, afirmă Angel Di Maria

Internaţionalul argentinian Angel Di Maria s-a declarat convins că naţionala ţării sale va face o figură frumoasă la Cupa Mondială de fotbal din Qatar.

Angel Di Maria a subliniat că "cel mai bun lucru" din cariera sa l-a reprezentat posibilitatea de a putea evolua alături de "extraterestrul" Lionel Messi, scrie presa argentiniană.



Selecţionata Argentinei, dublă campioană mondială (1978, 1986), se află în prezent la Abu Dhabi pentru un ultim stagiu de pregătire înaintea CM 2022, iar miercuri urmează să dispute un meci de pregătire în compania formaţiei Emiratelor Arabe Unite.



"Nu este uşor să faci parte din naţionala Argentinei atâţia ani, cu cantitatea şi calitatea jucătorilor pe care îi avem. Am primit multe critici, dar am 124 de apariţii în selecţionată, nu cred că este un obiectiv pe care îl atinge toată lumea", a declarat Di Maria într-un interviu acordat cotidianului La Nacion.



Chestionat în privinţa favoritelor la câştigarea Cupei Mondiale 2022, fotbalistul argentinian a răspuns:

"Dacă ne gândim la candidate, primul nume care îmi vine în minte este Franţa, pentru că este campioana en titre şi pentru calitatea jucătorilor pe care îi are... Noi vom juca împotriva oricui, suntem competitivi, traversăm un moment bun, după ce am câştigat Copa America şi am învins Italia".



Referindu-se la starul şi căpitanul selecţionatei "albiceleste", Lionel Messi, Angel Di Maria a precizat: "Pentru mine, să stau alături de Leo înseamnă totul. Este cel mai bun din lume, un extraterestru. Să joc alături de el este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în carieră. A împărţi terenul cu el este un vis devenit realitate" (citește continuarea AICI).

Un acord pentru plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Man. United, cea mai bună soluție (sindicatul fotbaliștilor din Portugalia)

Cea mai bună soluţie pentru Cristiano Ronaldo, care a criticat sever clubul Manchester United şi antrenorul Erik ten Hag, în cadrul unui interviu exploziv, ar fi să ajungă la un acord pentru a părăsi gruparea engleză, a precizat sindicatul portughez al jucătorilor, citat de AFP.



"Eu cred că în aceste circumstanţe, un acord este cea mai bună cale de ieşire pentru ambele părţi. O ruptură a contractului îmi pare dificilă", a declarat preşedintele sindicatului jucătorilor, Joaquim Evangelista, într-o conferinţă de presă organizată de Liga portugheză la Porto, potrivit Agerpres (citește continuarea AICI).

