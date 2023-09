Mesajele cifrate pe care "Maru", dealerul lui Vlad Pascu, le avea scrise pe unghii. Criminolog: Copii ăștia nu mai gândesc normal

Tudor Duma, zis "Maru”, despre care se spune că este dealer-ul de droguri al lui Vlad Pascu, avea pe unghii un mesaj cifrat pentru poliţişti atunci când a intrat în Spitalul Floreasca pentru a fura medicamente, transmite Antena 3 CNN.

Cifrele 1312 scrise cu ojă pe unghiile tânărului au echivalentul literelor A, C, A, B. Acest ACAB este un acronim cunoscut în rândul adolescenţilor vorbitori de engleză şi consumatori de social media, însemnând "all cops are bastards"

Traducerea: toţi poliţiştii sunt nişte nemernici.

De asemenea, Tudor Duma mai avea scris pe unghii şi cifrele 101, echivalentul cunoscutului LOL din limbajul online, care înseamnă hohote de râs.

Criminolog: Copiii ăştia nu mai gândesc normal, au creierul aproape prăjit

Criminologul Dan Antonescu a comentat la Antena 3 CNN reacțiile dealer-ul de droguri.

"Avem de-a face cu un teribilism, cumva exacerbat de consumul de droguri. Copiii ăştia nu mai gândesc normal. Au creierul aproape prăjit. Ei au nevoie în permanenţă de ceva: trebuie să epateze, trebuie să impresioneze membrii grupului din care fac parte, şi fiecare vrea să vină cu ceva nou. (...) Toate acestea sunt rezultatul unei lipse de educaţie, de supraveghere, de a înţelege ce înseamnă drogurile în realitate, pentru că puţini sunt cei care reuşesc să scape de această nenorocire", a explicat criminologul Dan Antonescu.

