Data publicării:

Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Cancelarul german Friedrich Merz se declară „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că este "puţin îngrijorat" de situaţia politică din Franţa, în special pentru stabilitatea zonei euro, în contextul în care guvernul francez îşi joacă supravieţuirea cu ocazia unui vot de încredere pe 8 septembrie, notează AFP.

"Urmărim foarte îndeaproape situaţia politică din Franţa şi uneori suntem puţin îngrijoraţi, ca să fiu sincer", a declarat Friedrich Merz într-un interviu difuzat de canalul francez LCI.

"Interlocutorul meu în chestiuni de cooperare franco-germană este şeful statului (Emmanuel Macron)", a continuat cancelarul german, vorbind după şedinţa de cabinet franco-germană la Toulon, în sud-estul Franţei.

"Îmi doresc să continuăm întărirea acestei cooperări (franco-germane) şi ca, în cei doi ani pe care îi mai are (preşedintele Macron) din mandat, să putem continua să luăm decizii importante, indiferent de problemele politice interne temporare care ne pot îngrijora", a spus Merz.

"Nu doresc să mă amestec în politica internă franceză. Dar avem o monedă comună care trebuie să fie stabilă. Vă amintiţi că aceasta a fost promisiunea noastră de acum 25 de ani", a adăugat el.

Chiar dacă şi-a relaxat poziţia de când Merz a ajuns la putere, Germania pledează în mod tradiţional pentru respectarea strictă a constrângerilor bugetare impuse de tratatele europene care instituie o monedă unică.

Premierul francez François Bayrou a anunţat luni că va angaja responsabilitatea guvernul său, minoritar în Adunarea Naţională, pentru a ajunge la reducerea datoriei Franţei şi a stabili un obiectiv bugetar pentru 2026.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa
29 aug 2025, 22:47
Gazele naturale, sub lupa UE: Importatorii ar putea fi nevoiți să probeze originea lor
29 aug 2025, 19:00
Karol Nawrocki pune Polonia pe harta mondială a dezvoltării tehnologice
29 aug 2025, 18:06
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
29 aug 2025, 17:48
Zeleneski: Rusia a strâns 100.000 de militari lângă un nod logistic crucial pentru Ucraina
29 aug 2025, 17:35
Trump cere Congresului tăierea a 4,9 miliarde de dolari din ajutorul extern. Risc crescut de „shutdown”
29 aug 2025, 17:03
ParintiSiPitici.ro
„Toți părinții să-și ia copiii și să se uite la acest film de pe Netflix înainte să înceapă școlile și grădinițele!” De ce spun specialiștii că e cea mai bună lecție în lupta cu bullyingul
29 aug 2025, 12:57
Reacția Rusiei, după ce Macron l-a numit „căpcăun“ pe Putin
29 aug 2025, 16:11
Tensiunile SUA-Venezuela cresc. Navele de război americane sunt în Caraibe. Trump e pregătit să folosească "toate elementele puterii" împotriva drogurilor
29 aug 2025, 12:50
Reacția Ambasadei Bangladeshului după cazul livratorului agresat în București. Ce i-au transmis lui Nicușor Dan
29 aug 2025, 09:30
Mere transportate cu telecabina, printr-un proiect finanțat cu fonduri UE
29 aug 2025, 09:05
Atac sângeros la o biserică în SUA. Criminal fixat pe ideea de a ucide copii: Doi morți și zeci de răniți. FBI investighează cazul
29 aug 2025, 08:43
Ariana Grande anunţă un nou turneu, cu spectacole în America de Nord şi Regatul Unit
29 aug 2025, 03:39
Nawrocki a chemat la Varșovia mai mulți lideri est-europeni, pentru a se sfătui cu ei în legătură cu vizita pe care o va face la Casa Albă / foto în articol
28 aug 2025, 21:34
Supa Egusi, în drum spre stele. Felul de mâncare nigerian care ar putea hrăni în viitor astronauții pe Lună
28 aug 2025, 21:07
Analiză Reuters: Lucruri mai puțin știute despre efortul lui Trump de a încheia războiul din Ucraina / „Schimbul de teritorii” care nu a avut loc
28 aug 2025, 20:55
Tensiuni între Ungaria și Ucraina: Kievul acuză Budapesta de discriminarea etnicilor maghiari
28 aug 2025, 19:30
Ursula von der Leyen pune presiune pe Putin, după o discuție cu Trump
28 aug 2025, 16:56
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
28 aug 2025, 16:18
Reacția MAE la atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei
28 aug 2025, 15:45
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, recunoaște că e dictator
28 aug 2025, 15:09
Controversă în SUA. Centru de detenție pentru imigranți, rămâne fără deţinuţi în câteva zile
28 aug 2025, 13:08
Rușii au atacat clădirea delegației europene din Ucraina. Reacții de la vârful Uniunii Europene
28 aug 2025, 12:53
Viitor sumbru pentru bătrâni. Pensii în pericol: Sărăcia la pensionare devine realitate în Europa fără reforme urgente
28 aug 2025, 12:07
Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”
28 aug 2025, 10:04
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
28 aug 2025, 09:58
Bătaie în Senat între președintele Camerei și un lider al opoziției - VIDEO
28 aug 2025, 09:12
Kim Jong-un, prezent la imensa paradă militară a Chinei. Xi Jinping l-a invitat și pe Vladimir Putin
28 aug 2025, 08:58
Atac de amploare al Rusiei în Kiev. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 14 morți, printre care trei copii, și zeci de răniți - UPDATE
28 aug 2025, 08:39
Zelenski confirmă întâlniri cu echipa lui Trump în SUA după discuțiile din Elveția. Noi runde de negocieri pentru pace
28 aug 2025, 02:13
Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video
27 aug 2025, 22:02
Ucraina acuză Rusia: Retragerea din tratatul european împotriva torturii, o „recunoaștere tacită a vinovăției”
27 aug 2025, 20:24
Karol Nawrocki intră în colimator. Președintele suveranist al Poloniei, acuzat că face jocurile lui Putin
27 aug 2025, 17:37
Rusia reacționează la propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
27 aug 2025, 17:17
Donald Trump: George Soros și minunatul său fiu din stânga radicală ar trebui să fie acuzați. Nu vom permite acestor nebuni să mai distrugă America
27 aug 2025, 16:29
SUA, operațiuni suspecte pentru secesiunea Groenlandei de Danemarca: Trei americani misterioși ar acționa pe insulă
27 aug 2025, 16:20
Tusk îl sfidează pe Nawrocki, după ce președintele suveranist al Poloniei a respins construirea de parcuri eoliene
27 aug 2025, 16:06
Germania: Guvernul a definitivat proiectul privind serviciul militar voluntar
27 aug 2025, 14:20
Politico: A început ”secolul umilinței” pentru Europa, după acordul economic cu Trump?
27 aug 2025, 13:44
Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova
27 aug 2025, 14:02
Donald Trump s-a sucit: Universitățile americane s-ar descurca greu fără studenții chinezi
27 aug 2025, 11:37
UE are o armă secretă pe care ar putea să o folosească într-un război cu Rusia. Ucraina a folosit-o deja în 2022
27 aug 2025, 11:36
Soția lui Bruce Willis, dezvăluiri în lacrimi despre boala actorului: „Creierul lui cedează”
27 aug 2025, 09:39
Reacția premierului indian Modi la războiul economic declanșat de Trump
27 aug 2025, 09:45
China adună lideri mondiali pentru summit: Xi, Putin și Modi, într-o demonstrație subtilă de forță pentru Trump
27 aug 2025, 10:01
Macron, Merz şi Tusk, semnal la Chișinău de Ziua Independenței R. Moldova. Update: Mesajele date de Maia Sandu și Sorin Grindeanu
27 aug 2025, 09:04
Guvernul lui Donald Tusk, foc și pară pe Karol Nawrocki: Decizia de a nu mai susține ucrainenii subminează stabilitatea economiei
26 aug 2025, 22:48
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
26 aug 2025, 20:49
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
26 aug 2025, 19:52
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
26 aug 2025, 19:06
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
26 aug 2025, 19:18
Cele mai noi știri
acum 26 de minute
Wow! Cum arată soția lui Dan Tanasă. Raluca rupe la competițiile de mușchi / foto
acum 47 de minute
Incendiul de la „Dragonul Roșu”, lichidat după patru zile. Fumul a sufocat sudul Capitalei
acum 49 de minute
Bărbat de 53 de ani, atacat de urs în Vâlcea. A fost dus de urgență la spital
acum 50 de minute
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
pe 29 August 2025
Câte haine poți pune, de fapt, în mașina de spălat fără să o strici
pe 29 August 2025
Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa
pe 29 August 2025
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
pe 29 August 2025
Mai puține locuri la masa companiilor de stat. Indemnizațiile, tăiate
Cele mai citite știri
pe 28 August 2025
Karol Nawrocki intră în conflict și cu UE. Președintele naționalist al Poloniei, decizie pentru suveranitatea energetică a țării
pe 29 August 2025
Macron, anunț privind demisia din funcția de președinte al Franței
pe 28 August 2025
Un curier străin, uimit de ce s-a întâmplat în complexul de pe strada Ajustorului unde venise să facă o livrare
pe 28 August 2025
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
pe 28 August 2025
Cât timp poți păstra carnea de porc la congelator fără să-ți riști sănătatea
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel