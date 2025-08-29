Merz e „îngrijorat“ de situaţia politică din Franţa

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că este "puţin îngrijorat" de situaţia politică din Franţa, în special pentru stabilitatea zonei euro, în contextul în care guvernul francez îşi joacă supravieţuirea cu ocazia unui vot de încredere pe 8 septembrie, notează AFP.



"Urmărim foarte îndeaproape situaţia politică din Franţa şi uneori suntem puţin îngrijoraţi, ca să fiu sincer", a declarat Friedrich Merz într-un interviu difuzat de canalul francez LCI.



"Interlocutorul meu în chestiuni de cooperare franco-germană este şeful statului (Emmanuel Macron)", a continuat cancelarul german, vorbind după şedinţa de cabinet franco-germană la Toulon, în sud-estul Franţei.



"Îmi doresc să continuăm întărirea acestei cooperări (franco-germane) şi ca, în cei doi ani pe care îi mai are (preşedintele Macron) din mandat, să putem continua să luăm decizii importante, indiferent de problemele politice interne temporare care ne pot îngrijora", a spus Merz.



"Nu doresc să mă amestec în politica internă franceză. Dar avem o monedă comună care trebuie să fie stabilă. Vă amintiţi că aceasta a fost promisiunea noastră de acum 25 de ani", a adăugat el.



Chiar dacă şi-a relaxat poziţia de când Merz a ajuns la putere, Germania pledează în mod tradiţional pentru respectarea strictă a constrângerilor bugetare impuse de tratatele europene care instituie o monedă unică.



Premierul francez François Bayrou a anunţat luni că va angaja responsabilitatea guvernul său, minoritar în Adunarea Naţională, pentru a ajunge la reducerea datoriei Franţei şi a stabili un obiectiv bugetar pentru 2026.

