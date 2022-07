Mergi în vacanță în Spania? Trebuie să ai grijă. Autoritățile sunt în alertă

Spania se confruntă cu al doilea val de caniculă din această vară, 30 de provincii fiind plasate duminică în stare de alertă de către Agenţia spaniolă de Meteorologie (AEMET), informează Xinhua.



Temperaturile ar putea atinge 43 de grade Celsius la Badajoz, în sud-vestul Spaniei, şi peste 40 de grade Celsius în provincii precum Sevilla, Cordoba, Jaen şi Caceres, plasate sub cod "portocaliu", al doilea în cadrul unui sistem de codificare cu trei niveluri, de la galben la roşu (cel mai intens), pentru fenomene naturale periculoase, scrie Agerpres.



Cea mai mare parte din sud-vestul şi centrul Spaniei se află sub cod portocaliu sau galben, cu temperaturi estimate să ajungă la 38 de grade Celsius în capitala Madrid, în timp ce alte provincii centrale, precum Avila, Salamanca, Segovia, Soria sau Valladolid, se află sub cod galben. Se aşteaptă ca temperaturile să rămână neschimbate luni, însă ar putea creşte şi mai mult marţi, când AEMET a ridicat nivelul de alertă de la galben la portocaliu pentru provinciile Zamora, Valladolid şi Salamanca.



Primul val de caniculă, care a durat peste o săptămână şi a afectat mai multe regiuni ale ţării în luna iunie, a fost şi unul dintre cele mai timpurii înregistrate în Spania. În timpul valului de caniculă din iunie, mercurul din termometre a depăşit 44 de grade Celsius la Jaen, în sudul Spaniei, şi a atins 43 de grade Celsius la Toledo, la sud de Madrid.



Spania a înregistrat anul acesta cea mai fierbinte lună mai din acest secol. Ca urmare a temperaturilor deosebit de ridicate, țara a fost deja grav afectată de incendii de vegetaţie în această vară, peste 19.000 de hectare fiind devastate de flăcări până în prezent în 2022, dublu comparativ cu media din ultimii ani.



Pe fondul caniculei asociate cu cantităţi de precipitaţii sub medie, rezervele de apă ale Spaniei au scăzut până la niveluri îngrijorătoare. Potrivit ultimelor cifre, nivelul apelor se află la un nivel mediu de doar 45,32% din capacitate. Nivelul apelor este la doar 35% din capacitate în regiunile sudice Andaluzia şi Extremadura.

Și Portugalia este afectată de caniculă

Aproximativ 1.500 de pompieri au încercat duminică să stingă trei incendii de vegetaţie care fac ravagii de câteva zile în regiuni din centrul şi nordul Portugaliei, plasate de autorităţile guvernamentale în "stare de contingenţă" în contextul temperaturilor caniculare, informează AFP.



"Focul a ajuns la 50 de metri de ultima casă din sat (...). Acolo sus totul a ars", a declarat pentru AFP Donzilia Marques arătând către dealurile situate între cătunul ei din Travessa de Almogadel şi aşezarea Freixianda, în municipalitatea Ourém (centru).



Evacuată cu o seară înainte, pensionara în vârstă de 76 de ani a putut să revină acasă duminică dimineaţă şi a constatat uşurată că nicio gospodărie din zonă nu a ars. Incendiul, care a izbucnit joi şi în urma căruia au fost mobilizaţi duminică peste 700 de soldaţi, după ce a devastat cel puţin 1.500 de hectare de vegetaţie, a distrus cel puţin două locuinţe, potrivit Protecţiei Civile.



Incendiile din ultimele zile au provocat rănirea a cel puţin 12 pompieri şi a aproape 20 de locuitori, însă majoritatea victimelor au primit îngrijiri la faţa locului pentru simptome precum intoxicaţie cu fum sau epuizare, scrie Agerpres.

"Ne confruntăm cu o situaţie aproape fără precedent"



Un alt incendiu care a necesitat mobilizarea a 450 de pompieri a făcut ravagii vineri, nu departe de acea zonă, în municipiul Pombal, situat tot la graniţa dintre districtele Leiria şi Santarém.



Incendiul izbucnit joi la Carrazeda de Ansiaes, în regiunea Bragança (nord-est), a fost al doilea focar din acest weekend "cu risc ridicat", potrivit premierului Antonio Costa, care a anulat o călătorie în Mozambic pentru urmări îndeaproape situaţia.

Guvernul portughez a decis ridicarea cu o treaptă a nivelului de alertă prin declararea unei "stări de contingenţă", valabilă de luni până vineri săptămâna viitoare şi a solicitat Uniunii Europene să activeze mecanismul comun de protecţie civilă, beneficiind astfel de expedierea a două aeronave pentru stingerea incendiilor staţionate în Spania.



"Ne confruntăm cu o situaţie aproape fără precedent din punct de vedere meteorologic", a comentat comandantul naţional al Protecţiei Civile, André Fernandes, după ce vineri şi sâmbătă au fost înregistrate peste 120 de incendii pe zi.



Evocând temperaturi de până la 45 de grade Celsius, ministrul de Interne, José Luis Carneiro, a declarat la rândul său că Portugalia se confruntă cu "cea mai nefavorabilă combinaţie de factori" după incendiile din iunie şi octombrie 2017, care au provocat peste o sută de morţi.

Incendiile care se înmulţesc pe tot globul sunt asociate cu diverse fenomene anticipate de oamenii de ştiinţă pe fondul încălzirii globale. Creşterea temperaturilor, multiplicarea valurilor de căldură şi scăderea pe alocuri a cantităţilor de precipitaţii reprezintă o combinaţie ideală pentru declanşarea incendiilor.



Actualul val de caniculă afectează o ţară al cărei teritoriu se afla în proporţie de 28,4% în situaţie de "secetă extremă" la sfârşitul lunii iunie, comparativ cu 1,4% cu o lună înainte.

