Mbappé scrie istorie în Champions League: dubla cu Marseille îl urcă lângă Thomas Müller în topul golgheterilor all-time

Autor: Alexandra Curtache
Atacantul francez Kylian Mbappé a reușit marți seara o dublă pentru Real Madrid, în victoria cu 2-1 contra lui Olympique Marseille, și a ajuns la 57 de goluri marcate în Champions League, egalându-l pe germanul Thomas Müller în topul marcatorilor all-time.

Pe stadionul Santiago Bernabéu, Real Madrid a debutat cu dreptul în noua ediție a Ligii Campionilor. Kylian Mbappé a fost omul meciului, reușind să înscrie de două ori și să aducă victoria echipei sale în fața rivalei Olympique Marseille.

Cele două reușite l-au propulsat pe căpitanul Franței în istoria competiției, ajungând la 57 de goluri marcate și egalându-l pe Thomas Müller, legenda lui Bayern Munchen. Cei doi împart în acest moment locul al șaselea în clasamentul marcatorilor all-time.

Clasamentul all-time: Ronaldo și Messi domină ierarhia

Liderul incontestabil al golgheterilor Champions League rămâne Cristiano Ronaldo, cu 140 de goluri, urmat de Lionel Messi, care a înscris de 129 de ori. Podiumul este completat de Robert Lewandowski, cu 105 goluri, și de fostul căpitan al Realului, Karim Benzema, cu 90 de reușite.

Pe locul cinci se află spaniolul Raúl González, autor a 71 de goluri, iar imediat în spatele său se situează noul tandem format din Mbappé și Müller. Astfel, francezul se află la doar 14 goluri distanță de a-l depăși pe Raul și de a intra în top 5.

Vlahovic, dublă pentru Juventus la debut

Tot marți, în prima etapă a ediției 2025-2026 a Ligii Campionilor, Dusan Vlahovic a reușit o dublă pentru Juventus Torino, în partida încheiată la egalitate, scor 2-2, împotriva Borussiei Dortmund.

În clasamentul actual al golgheterilor competiției, Mbappé și Vlahovic conduc cu câte două goluri, urmați de o serie de jucători cu câte o reușită, printre care Martinelli (Arsenal), Trossard (Arsenal) sau Nmecha (Borussia Dortmund).

Clasamentul marcatorilor Ligii Campionilor 2025-2026 (după prima etapă)

Două goluri: Mbappé (Real Madrid), Vlahovic (Juventus)

Un gol: Adeyemi (Borussia Dortmund), Andrado (Qarabag), Barrenechea (Benfica), Bensebaini (Borussia Dortmund), Yan Couto (Borussia Dortmund), Promise David (Union St-Gilloise), Camilo Duran (Qarabag), El Hadj (Union St-Gilloise), Kaşciuk (Qarabag), Lloyd Kelly (Juventus), Kevin Mac Allister (Union St-Gilloise), Gabriel Martinelli (Arsenal), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Pavlidis (Benfica), Trossard (Arsenal), Ruben van Bommel (PSV Eindhoven), Timothy Weah (Marseille), Kenan Yildiz (Juventus).

Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii)

Cristiano Ronaldo - 140 goluri (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

Lionel Messi - 129 goluri (FC Barcelona, PSG)

Robert Lewandowski - 105 goluri (Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)

Karim Benzema - 90 goluri (Lyon, Real Madrid)

Raúl González - 71 goluri (Real Madrid, Schalke)

Kylian Mbappé - 57 goluri (Monaco, PSG, Real Madrid)

Thomas Müller - 57 goluri (Bayern Munchen)

Ruud van Nistelrooy - 56 goluri (PSV, Manchester United, Real Madrid)

Thierry Henry - 50 goluri (Monaco, Arsenal, FC Barcelona)

Erling Haaland - 49 goluri (RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)

Zlatan Ibrahimovic - 48 goluri (Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United)

Andrei Șevcenko - 48 goluri (Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

Mohamed Salah - 47 goluri (FC Basel, AS Roma, Liverpool)

Filippo Inzaghi - 46 goluri (Juventus, AC Milan)

