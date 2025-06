Măsurile cu „implementare imediată“. Elena Cristian a făcut radiografia programului de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR

Elena Cristian privește cu scepticism programul de guvernare deoarece conține promisiuni precum reducerea evaziunii, reforma ANAF și eficientizarea aparatului de stat, promisiuni care au fost reluate în mod repetat în ultimii ani, fără rezultate notabile. Aceasta consideră că singurele măsuri care vor fi aplicate rapid sunt majorările de taxe, dar avertizează că ele ar putea avea efecte negative într-un context economic fragil. În perioade de recesiune, spune analistul DC Business, taxele ar trebui reduse pentru a stimula consumul, nu crescute.

„Am citit cele 91 de pagini ale programului de guvernare și mă întrebam de câte ori am citit asta în toți anii de jurnalism pe care îi am, de câte ori am citit că vom reduce evaziunea fiscală, de câte ori am citit că vom reforma ANAF-ul, de câte ori am citit că vom reforma aparatul de stat, că vom reduce cheltuielile în aparatul bugetar, că vor fi angajați oameni pe criterii de competență. De foarte multe ori... Cred că în fiecare program de guvernare am citit asta.

Să mă ierte actualul Guvern că nu sunt optimistă în ceea ce privește programul prezentat. Cred că măsurile sigure sunt cele de majorări de taxe, cred că acolo se va vedea o implementare imediată. Nu sunt convinsă că vom vorbi și de rezultate foarte bune, dacă mă întrebați pe mine, pentru că pe măsură ce economia va slăbi, îmi este greu să cred că vei colecta mai mult, că vei aduce mai mulți bani la buget.

Toate manualele de economie, toți marii economiști ai lumii spun că în perioadă de recesiune, în perioadă de scădere economică, în perioade cu probleme, nu majorezi taxele, ci le reduci ca să crească consumul și să încasezi mai mult. Altfel nu rezolvi absolut nimic. Vom vedea.



Poate că nu sunt alte variante... Să le acordăm lunile de miere și să spunem că ne-am înșelat. Să ne întâlnim peste 3-6 luni și să spunem: „Ce ne-am înșelat, uite ce bine e, ce rezultate spectaculoase sunt!”, a spus Elena Cristian la România TV.

