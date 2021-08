Oameni la un pas să fie spulberați de tren după ce bariera le-a blocat mașinile pe linia de cale ferată. Vasilcoiu: "Criminali la CFR. În Pipera!"

Din cele relatate, se pare că trecerea cu calea ferată din Pipera a fost traversată de două trenuri la intervale foarte scurte. Între primul și al doilea tren, bariera s-a ridicat pentru câteva secunde pentru ca apoi să fie imediat coborâte la loc, blocând astfel pe calea ferată mai multe mașini ce riscau să fie spulberate de trenul care se apropia cu mare viteză. Oamenii au reușit să se salveze după ce au coborât din mașini și au ridicat barierele cu mâinile, făcând loc autoturismelor.

"Criminali la CFR! În Pipera!S-a pus bariera. A trecut un tren.S-a ridicat bariera vreo 5 secunde!Au rămas patru mașini blocate pe linii, că s-au coborât iar barierele!Au coborât oamenii din mașinile rămase pe linii și au ridicat manual barierele (nu am apucat să prind în foto)!A venit alt tren în două minute!Două mașini au rămas pe linii, pe celălalt sens, trenul era să le lovească centimetric!Drulăăăă!" a scris Cristian Vasilcoiu pe Facebook.

Probleme mari la CFR. 30 de copii au petrecut noaptea într-un tren blocat în câmp la finalul lunii iulie

Reamintim că la finalul lunii trecute, 30 de copii au stat blocați în tren pe câmp, o noapte întreagă după ce locomotiva s-a defectat.

Întrebat dacă îl va demite pe directorul CFR Călători, după ceea ce s-a întâmplat cu trenul IR 1991 Mangalia - Timişoara Nord, care a sosit la destinaţie cu 28 de ore întârziere, Drulă a răspuns: "Am spus de la început că principiile pe care funcţionez şi echipa mea funcţionează cât timp sunt aici sunt pe bază de profesionalism şi eficienţă".



"Asta înseamnă că actul de management se judecă aşezat, la rece, nu după o greşeală de moment, o declaraţie oricât de nefericită a fost. Domnul director de la CFR Călători şi-a prezentat scuze public ieri şi subiectul pentru mine e încheiat, dar există o evaluare a mandatului dumnealui. Dumnealui are un mandat conform legii de 4 plus 2 luni, aşa sunt mandatele, cu o evaluare interimară la 4 luni şi una finală la 6 luni. Acest termen de 4 luni se împlineşte pe 19 august. Vom avea o evaluare profesionistă, aşa cum facem cu toţi managerii pe care i-am adus în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, şi vom concluziona atunci ce se întâmplă în continuare la CFR Călători", a adăugat el.



Întrebat de ce nu s-au trimis nişte autocare pentru a aduce copiii şi călătorii rămaşi în tren ore în şir la 30 de kilometri de Capitală, ministrul a catalogat ceea ce s-a întâmplat cu trenul IR 1991 ca fiind "o situaţie nefericită" şi a menţionat că a cerut un raport companiei CFR Călători ca să vadă cum s-ar putea îmbunătăţi procedurile în astfel de situaţii.