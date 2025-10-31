Mașină de pompieri, răsturnată în drum spre intervenție

Cinci pompieri au fost răniți, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova - Pitești în apropierea localității Albota, din județul Argeș, informează reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt.

Pompierii lucrau la Stația Scornicești și se deplasau cu o autospecială de stingere spre un accident rutier.

Pompierii au avut nevoie de îngrijiri medicale

După răsturnarea autospecialei, cei cinci membri ai echipajului au suferit traumatisme și au fost evaluați la fața locului, fiind transportați la UPU Pitești, au precizat reprezentanții ISU Olt.

Traficul rutier în zonă, în sensul de mers spre Slatina, a fost blocat până la ridicarea autospecialei de pompieri, potrivit Agerpres.