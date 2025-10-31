€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:12 31 Oct 2025

Mașină de pompieri, răsturnată în drum spre intervenție
Autor: Iulia Horovei

pompieri masina autospeciala Sursa foto: Info Trafic Slatina, Facebook
 

Cinci pompieri au fost răniți, vineri seară, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat.

Cinci pompieri au fost răniți, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova - Pitești în apropierea localității Albota, din județul Argeș, informează reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt.

Pompierii lucrau la Stația Scornicești și se deplasau cu o autospecială de stingere spre un accident rutier.

Pompierii au avut nevoie de îngrijiri medicale

După răsturnarea autospecialei, cei cinci membri ai echipajului au suferit traumatisme și au fost evaluați la fața locului, fiind transportați la UPU Pitești, au precizat reprezentanții ISU Olt.

Traficul rutier în zonă, în sensul de mers spre Slatina, a fost blocat până la ridicarea autospecialei de pompieri, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident
craiova-pitesti
dex craiova-pitesti
dex
pompieri
autospeciala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Halloween de coșmar într-un cartier rezidențial: Un minor de 13 ani l-a înjunghiat pe un bărbat după ce a fost alungat de la colindat
Publicat acum 1 ora si 48 minute
Toaletă din aur de 18 carate scoasă la licitație. Este funcțională - Video
Publicat acum 2 ore si 14 minute
Mașină de pompieri, răsturnată în drum spre intervenție
Publicat acum 2 ore si 32 minute
La ce sumă ar ajunge noile teste nucleare americane anunțate de Trump
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Tichete de masă majorate, salariul minim mai așteaptă. Unde s-au împotmolit discuțiile
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 29 Oct 2025
Oana Țoiu s-a umplut de ridicol privind militarii americani din România. Care-i explicația?!
Publicat pe 29 Oct 2025
Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Publicat pe 29 Oct 2025
PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close