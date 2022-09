Marius Budăi: Am solicitat mărirea pensiilor cu cel puţin 10% de la 1 ianuarie

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a explicat că programul la care lucrează Partidul Social Democrat vizează un pachet de măsuri sociale prin care să fie acordat sprijinul necesar cetăţenilor pentru iarna 2022-2023.

„Va fi un program de măsuri sociale. Am solicitat, în urma calculelor şi analizelor făcute, o majorare a pensiilor cu cel puţin 10% de la 1 ianuarie. În urma discuţiilor pe care le-am avut săptămâna trecută cu preşedintele PSD, dar şi cu premierul, începând de astăzi, la nivelul Ministerului Muncii am declanşat în cadrul Comisiei de Dialog Social o discuţie transparentă cu partenerii sociali, angajatori, patronate şi sindicate, astfel încât de la 1 ianuarie să avem şi o creştere a salariului minim brut garantat în plată ţinând cont şi de directiva nouă aprobată în cadrul Consiliului European pe 6 iunie 2022, dar şi săptămâna trecută în Parlamentul European”, a declarat ministrul Marius Budăi.

Marcel Ciolacu: Mama striga după mine dacă nu stingeam becul. Nu pot să-i cer fiului meu același regim

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a fost întrebat, joi seară, la Craiova, cum face economie acasă.

„Eu am crescut pe vremea lui Ceaușescu. Mama striga după mine dacă nu stingeam becul. Eu nu pot să-i cer fiului meu același regim și aceleași traume pe care le-am avut eu, să țipe cineva după el”, a spus Marcel Ciolacu.

„Cum poate să mă controleze pe mine cineva cum consum curentul în perioada de vârf? Este posibil ca şi Uniunea Europeană să se refere nu neapărat la populaţie. Poate ar trebui să nuanţeze, cumva să se mute capacităţi de producţie şi pe timp de noapte ca să nu mai fie vârfuri de consum în anumite ore, în timpul zilei. Presupun că o să nuanţeze şi Uniunea Europeană. Dar ce mă bucur, că aţi văzut că Uniunea Europeană a spus foarte clar: trebuie reglementare şi plafonare de preţ, lucru pe care noi îl cerem de doi ani”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu: Salut măsurile propuse de Ursula von der Leyen!

Amintim că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a salutat măsurile propuse, miercuri, 14 septembrie, de Ursula von der Leyen.

„Salut măsurile propuse astăzi de Ursula von der Leyen! Într-o perioadă de criză, cei care au făcut profituri excepționale trebuie să fie solidari cu cei care suferă. Asta am susținut și noi, atunci când am propus atât taxa de solidaritate asupra profitului excepțional al companiilor din energie, cât și necesitatea introducerii unei reglementări a prețurilor care să pună capăt haosului speculativ din piața energiei. Sunt singurele măsuri corecte pentru a ține sub control inflația și creșterea prețurilor. De aceea, îmi doresc ca acestea să fie implementate cât mai repede pentru a avea garanția protejării reale a economiei și a locurilor de muncă, dar și a puterii de cumpărare a populației”, a scris Marcel Ciolacu, președintele PSD, miercuri, pe contul său de Facebook.

„Nu mă aștept ca cei care au criticat aceste măsuri, atunci când au fost propuse de PSD, să aibă bunul-simț să tacă acum, când ele devin o certitudine la nivel european. Sper doar să nu-i ia amețeala când se vor roti cu 180 de grade și vor lăuda tocmai ceea ce criticau ieri”, a conchis Marcel Ciolacu, președintele PSD.

