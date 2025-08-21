MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina

Într-un comunicat oficial, Ministerul Apărării subliniază importanța infrastructurii militare aeriene din România și rolul acesteia în descurajarea amenințărilor pe flancul estic al NATO. Totodată, autoritățile de la București reiterează angajamentul pentru securitatea națională și colectivă și anunță că "România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina".

"România este un aliat de încredere și activ în apărarea flancului estic al NATO și își menține angajamentul pentru un sprijin multidimensional și durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu NATO și Uniunea Europeană.

MApN: România va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate

România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaționale și legile în vigoare.

Forțele Aeriene Române dispun de aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, iar recent, în Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a avut loc certificarea unui detașament al Forțelor Aeriene Germane, care efectuează misiuni de Poliție Aeriană Întărită, în cooperare cu militarii români, pentru apărarea spațiului aerian al NATO.

Infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare.

România își reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea națională și colectivă, acționând cu responsabilitate și în deplină concordanță cu obligațiile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene", transmite MApN, într-un comunicat de presă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News