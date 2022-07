Majoritatea britanicilor sunt nemulțumiți de Brexit, la 6 ani de la votul care a scos Marea Britanie din UE (sondaj)

Cel mai recent sondaj YouGov a constatat că fiecare regiune a Regatului Unit consideră acum că Brexitul a fost o eroare, 55% dintre cei chestionați considerând că Brexitul a mers prost, comparativ cu 33% care spun că a decurs bine, transmite The Guardian.

Aparentul dublu miracol al lui Boris Johnson a fost să iasă din impasul parlamentar care a chinuit-o pe predecesoarea lui, Theresa May, atunci când a încercat să-și aprobe acordul de retragere și apoi să negocieze cu succes un acord comercial cu UE, în următoarele 10 luni.

„Această înțelegere înseamnă o nouă stabilitate și o nouă certitudine în ceea ce uneori a fost o relație agitată și dificilă”, a spus Johnson în Ajunul Crăciunului 2020, în timp ce cerneala se usca pe noul acord comercial.

Johnson a realizat cu siguranță o ispravă politică în unirea partidului său după ce a revocat-o pe May din funcție și apoi a format o alianță electorală - în ciuda faptului că a indus-o în eroare pe Regina, potrivit opiniei unui tribunal scoțian, deoarece a încercat să amenințe parlamentarii recalcitrați.

Dar sondajele recente sugerează că sprijinul pentru Brexit în Marea Britanie s-a prăbușit – iar criticii prim-ministrului în exercițiu ar putea argumenta astăzi cu încredere că Johnson lasă în urmă un teanc de probleme, mai degrabă decât „certitudinea și stabilitatea” pe care le-a pretins în urmă cu 18 luni.

În ciuda tuturor discuțiilor din 2019 despre cât de mare este realizarea acordului comercial cu UE, guvernul Marii Britanii a amenințat în ultimele săptămâni că va rupe unilateral un acord crucial, câștigat cu greu, cu privire la aranjamentele post-Brexit pentru Irlanda de Nord, dacă UE nu este de acord cu o revizuire fundamentală. Toate acestea, în ciuda faptului că Johnson și-a format guvernul, angajându-se să nu facă renegocieri.

Problema pe care Johnson a constatat-o ​​este că acordul de retragere – după cum a clarificat evaluarea de impact a guvernului, împreună cu toți ceilalți care au înțeles acordul – a trasat o frontieră de reglementare negativă Mării Irlandei, ceea ce a făcut ca importurile să fie mai costisitoare din Marea Britanie până în Irlanda de Nord.

La urma urmei, May a respins abordarea adoptată de Johnson în mare parte din motive constituționale, relatând atunci Camerei Comunelor că niciun prim-ministru britanic nu ar putea lua în considerare trasarea granițelor între cele patru națiuni ale Regatului Unit. Partidul Democrat Unionist a fost de acord atunci cu această poziție, așa cum este și astăzi. Acesta este motivul pentru care refuză să permită instituțiilor de partajare a puterii să funcționeze în Irlanda de Nord.

Între timp, acordul comercial a lăsat comunitățile de pescuit din Marea Britanie să urle trădare, nemulțumite de câștigurile meschine și să se confrunte cu bariere costisitoare pentru a exporta ceea ce au prins. Aranjamentele sunt în același timp o cauză de fricțiuni constante cu guvernul francez, într-un moment în care cooperarea în domeniul securității dintre cele două mari fiare ale apărării europene nu ar putea fi mai importantă.

A existat o „scădere abruptă” a relațiilor comerciale pe care Marea Britanie le are cu UE, deoarece întreprinderile mici s-au blocat în noua birocrație, potrivit unui studiu realizat de London School of Economics.

The Office for Budget Responsibility, organul de supraveghere a cheltuielilor guvernamentale, a declarat la începutul acestui an că Brexitul „s-ar putea să fi fost un factor” din cauza căruia Regatul Unit a rămas în urma tuturor celorlalte economii G7, în redresarea sa post-pandemie.

Cu toate acestea, puține grupuri politice din Westminster, dincolo de liberal-democrații, sugerează că Regatul Unit este pregătit să reintre la UE. Relația Marii Britanii cu cele 27 de state membre UE rămâne o întrebare deschisă.

