Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani

Emmanuel Macron traversează cea mai dificilă perioadă politică de la începutul mandatului său, devenind, potrivit unui nou sondaj, cel mai nepopular președinte francez din ultimii 50 de ani.

Un studiu efectuat de Verian Group pe un eșantion de 1.000 de persoane, publicat joi de cotidianul Le Figaro, indică o rată de aprobare de doar 11% pentru liderul de la Élysée. Este cel mai mic nivel de susținere înregistrat de institutul de sondare de la înființarea sa, egalând recordul negativ stabilit în 2016 de François Hollande, fostul președinte și mentor politic al lui Macron, care la acel moment a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat.

„Macron este obsedat de sondaje. Ar trebui să fie orb sau surd ca să nu realizeze că este detestat”

Astfel, Macron și Hollande împart acum titlul de cei mai slab cotați șefi de stat ai Franței de la începutul anilor ’70, perioadă în care Verian și predecesorii săi au început să măsoare lunar popularitatea președinților pentru Le Figaro.

Prăbușirea sprijinului pentru Macron nu este surprinzătoare, susțin analiștii, și a fost confirmată de mai multe institute de sondare. Decizia sa de a crește vârsta de pensionare, precum și criza politică provocată de dizolvarea Parlamentului după victoria extremei drepte la alegerile europene din 2024, au alimentat un val de nemulțumire publică fără precedent.

Un sondaj Ipsos din această lună arăta o rată de aprobare de 19%, puțin mai bună decât minimul istoric al aceluiași institut pentru Hollande, de 13% în 2014. La rândul său, cercetarea realizată de Odoxa și publicată marți arăta că doar 20% dintre francezi îl consideră pe Macron „un președinte bun”, o cotă care îl plasează abia peste predecesorul său socialist.

„Macron este obsedat de sondaje. Ar trebui să fie orb sau surd ca să nu realizeze că este detestat”, a declarat pentru POLITICO un fost consilier prezidențial, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Criza de încredere în liderii politici nu se limitează la Franța

Același fost colaborator a adăugat că președintele are „o înțelegere deficitară a consecințelor reformelor pe care le consideră necesare. Ele au impact negativ asupra stării generale a țării”.

Nemulțumirea actuală față de liderii francezi reprezintă o abatere semnificativă de la tendințele istorice. Primele generații de președinți ai celei de-a Cincea Republici, înființată în 1958, se bucurau de un sprijin public mult mai stabil și consistent.

Totuși, criza de încredere în liderii politici nu se limitează la Franța. Europa traversează o perioadă de dezamăgire generalizată față de clasa conducătoare: premierul britanic Keir Starmer are o cotă de aprobare sau de încredere sub 20%, iar cancelarul german Friedrich Merz a coborât la 25%, potrivit unui sondaj realizat de Forsa Institute pentru RTL și ntv, publicat marți.

Rezultatele confirmă că Emmanuel Macron se confruntă cu o erodare accelerată a sprijinului public, într-un context continental marcat de neîncredere, oboseală politică și tensiuni sociale crescânde, conform Politico.

CITEȘTE ȘI: Franţa continuă sprijinul pentru Ucraina: Macron anunţă noi livrări de rachete şi avioane