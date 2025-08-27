Macron a electrizat Chișinăul. Președintele Franței a vorbit minute bune în limba română / video

Cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul polonez Donald Tusk şi-au exprimat miercuri, la Chişinău, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în timpul celebrărilor dedicate Zilei Independenţei Republicii Moldova, promiţând solidaritate în faţa agresiunii ruse, relatează Reuters, AFP, EFE și Agerpres.



"Uşa Uniunii Europene este deschisă", a spus Merz într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul polonez Donald Tusk şi preşedinta moldoveană Maia Sandu, ai cărei aliaţi pro-europeni se confruntă cu o provocare dură la alegerile parlamentare de luna viitoare.



Cancelarul german a subliniat că statele europene vor continua să sprijine reformele aflate în derulare în Republica Moldova, astfel încât în lunile următoare să fie deschis primul capitol în negocierile de aderare la UE.



Merz a dat asigurări că UE va apăra libertatea şi suveranitatea Republicii Moldova, întrucât "ştim bine cât de mult suferă Moldova din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei".



"Acest război trebuie să se termine (...), dar nu cu orice preţ", consideră cancelarul german, conform căruia preşedintele rus Vladimir Putin doreşte ca Republica Moldova, la fel ca Ucraina, să revină în "sfera de influenţă" a Rusiei.



Bruxellesul nu doreşte "capitularea Ucrainei", întrucât, dacă aceasta s-ar întâmpla, nu va face decât să-l ajute pe Putin să câştige timp pentru viitoare intervenţii militare, a mai susţinut cancelarul german.



Cei trei lideri europeni au promis cu toţii sprijin tehnic şi diplomatic pentru Chişinău în apărarea sa împotriva atacurilor hibride ruse, care s-au înmulţit dramatic de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022.



La rândul său, Macron a exprimat "sprijinul ferm" al Franţei pentru Republica Moldova şi pentru candidatura sa la Uniunea Europeană, denunţând "minciunile" Rusiei, în timpul acestei vizite simbolice la Chişinău.



"Propaganda Kremlinului ne spune că europenii doresc să prelungească războiul şi că Uniunea Europeană oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu ameninţă pe nimeni şi respectă suveranitatea fiecăruia", a declarat preşedintele francez în aceeaşi conferinţă de presă.



Uniunea Europeană "este o uniune a prosperităţii şi păcii. Nu este, în absolut, ca Uniunea Sovietică", a indicat Macron.



Adresându-se gazdei sale, preşedinta pro-europeană Maia Sandu, preşedintele francez a insistat că UE "este o comunitate a valorilor" democratice şi a drepturilor omului.



Aşadar, "cetăţenii Republicii Moldova au înţeles că aderarea la UE reprezintă o oportunitate istorică pentru viitorul ţării lor, o oportunitate pentru prosperitate şi pentru securitate", care va conduce la modernizarea infrastructurilor şi a economiei şi va deschide acestei ţări o piaţă cu 450 de milioane de consumatori, a spus în continuare Macron.



De partea sa, premierul polonez Donald Tusk a descris drept un "miracol" ceea ce a realizat Republica Moldova în ultimii ani. Totuşi, amintind de experienţa Poloniei, care a trebuit să aştepte destrămarea Uniunii Sovietice pentru a fi liberă, el i-a cerut preşedintei Maia Sandu să aibă răbdare.



Cei trei lideri europeni veniţi acum la Chişinău vor participa în cursul serii la celebrările ocazionate de Ziua Independenţei Republicii Moldova şi se vor adresa mulţimii adunate la un mega-concert.

Macron și Tusk, discursuri în limba română

Emoționant a fost și faptul că atât primul ministru al Poloniei, Donald Tusk, precum și președintele Franței, Emmanuel Macron, și-au susținut discursurile în limba română, potrivit Deschide.md.

„Dar am învățat că atunci când un popor este curajos, nimic nu-l poate înfrânge. Voi aveți această putere. Trei ani în urmă ați deschis casele voastre refugiaților Ucrainei, iar anul trecut ați apărat calea europeană. Ați arătat lumii că Moldova trăiește după valorile noastre comune – libertate, democrație, solidaritate, pentru ca fiecare moldovean să trăiască în prosperitate. Astăzi vă spun, ca un bun prieten al R Moldova - ceea ce ați obținut este un rezultat impresionant al muncii și curajului vostru. La Mulți Ani, Moldova!”, a spus Donald Tusk.

„Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată la Chișinău. Am venit să vă transmis mesajul de prietenie din partea poporului frnacez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție. Republica Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la Independență încoace și poate avea încredere în viitorul său european. Faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei. Europa înseamnă unitate prin diversitate, respectul tuturor. Este un proiect de pace și solidaritate în slujba tuturor cetățenilor. Uniunea Europeană va fi mai ptuernică împreună cu Moldova. Moldova va fi și ea în Europa mai puternică si împreună vom scrie un nou capitol al Moldovei și al Europei”, a declarat Emmanuel Macron.

