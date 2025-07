Lumină „stranie“ pe cerul Greciei, noaptea trecută, surprinsă de un astrofotograf. Ce a fost, de fapt / foto în articol

În fotografia de mai jos se poate observa o pată luminoasă intensă, dufiză la exteremități, cu o aparentă coadă în partea stângă superioară. Astrofotograful a caracterizat lumina ca fiind „stranie“ și fără vreo explicație naturală, cu atât mai mult cu cât cobora ușor de-a lungul Căii Lactee.

„Azi noapte am bifat o premiera personala absolut intamplatoare si neplanuita, dar care m-a lasat cu gura cascata, prin frumusetea fenomenului.

Sunt in vacanta pe bratul Sithonia din Grecia, iar aseara am iesit sub cerul instelat intr-o parte mai intunecata a peninsulei, pentru a face astrofotografie.In timp ce puneam tracker-ul in pol, am vazut pe cer o lumina stranie si frumoasa totodata careia nu ii gaseam vreo explicatie, nefiind familiarizat cu fenomenul.

Cobora usor de-a lungul Caii Lactee pe axa Sud-Nord, de la zenit din zona constelatiei Cygnus, catre Perseus.

Mai tarziu aveam sa aflu ca a fost vorba de gazele ejectate de faza a doua a unei rachete Falcon 9, lansata aseara de NASA.

Este vorba de misiunea TRACERS (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites), o pereche de sateliți destinată studiului reconectărilor magnetice din magnetosfera Pământului.

Total nepregatit sa fotografiez asa ceva, m-am grabit sa ajung la aparat unde am schimbat obiectivul de 85mm cu unul de 35mm, si l-am pus pe trepied pentru o expunere de 4 secunde.

Aceasta a si generat dara alba de lumina din stanga norului difuz, ea reprezentand urma luminoasa lasata de racheta ce se indeparta de Pamant.

La orizont se vede parte din bratul Athos, in fapt luminile orasului Ouranoupoli, ultima sursa de poluare luminoasa a bratului-stat monahal, pe axa Nord-Sud.

Desi transparenta a fost slaba (7/10), inca o premiera persoanala a fost sa privesc spre Athos si cerul Bortle 1 (cer stramosesc total nepoluat luminos) de deasupra lui.Este ireal sa privesti intunericul absolut al cosmosului coborand pana la linia orizontului“, a scris astrofotograful.

