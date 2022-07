”Lumina Câciu”, lovitură pentru mediul privat! Ciuvică: ”E o nebunie, pe toți îi arde”. Angajații și angajatorii au termen de zile

După ce analistul Bogdan Chirieac a catalogat drept "noaptea minţii" modificările aduse de PSD la Codul Fiscal, modificări explicate pe larg de Elena Cristian, analist DC BUSINESS, AICI, Mugur Ciuvică a făcut câteva comentarii cu privire la "lumina Adrian Câciu".

"Actualul Guvern a decis ca toate taxele salariale (cele mai mari din UE), în cazul unor contracte part-time, să fie plătite la nivelul salariului minim pe economie.

Să calculăm la o sumă aleasă întâmplător:

- în prezent: 2 ore/zi: primește 414 lei/lună iar angajatorul mai plătește la stat 212 lei, adică un brut de 638 lei/lună.

- de la 1 august: dacă menține netul de 414 lei/lună, că nu are ce să-i dea în plus de lucru sau angajatul nu vrea normă întreagă, angajatorul va plăti 1083 lei la stat. Brutul devine astfel 1597 lei. Dacă se trece la normă întreagă (1524 lei net și 2607 lei brut), creșterea pentru angajator este de 1967 lei.

Vi se pare că asta e majorare de impozite și taxe... Nuuuuu, domnilor din Pesedeu sunt de acord cu dvs, este micșorare de impozite și taxe... Sau eliminare de facilități. Am auzit că următoare mișcare pe care o vești face va fi modificarea DEX-ului, prin înlocuirea cuvântului majorare cu eliminare, reducere sau... ”facem ce vrem noi, fraierilor”.", a punctat Elena Cristian.

"Propunerea luminii finanţelor româneşti. O nebunie"

"E clar că nu este iniţiativa lui CIucă, nu cred că ştia de angajaţii part-time. E propunerea luminii finanţelor româneşti actuale, domnul Câciu, ăsta care e de la PSD. E o nebunie, într-adevăr. E o chestie mai veche, au mai făcut asta. Cred că pe vremea lui Dragnea, înainte să îl bage la puşcărie, era Olguţa Vasilescu atunci. Au revenit la chestia asta şi au făcut o chestie normală, la part-time se impozitează doar cele două ore. Acum au revenit la chestia dinainte. Ei motivează, dar e o motivare stupidă, că ar exista, o fi făcut calcule domnul Câciu, unii angajaţi care sunt part-time dar lucrează 8 ore şi fac evaziune. Poate se şi întâmplă. Au spus ei atunci că dacă se întâmplă asta, radem pe toţi cu part-time şi îi obligăm, indiferent câte ore au în contract, pe angajatori să plătească taxe la valoarea salariului minim pe economie.

Ceea ce e o aberaţie, pentru că se întâmplă lucruri aiurea, fără nicio evaziune. Sunt tineri, în mod special, care mai învaţă, mai fac alte activităţi, şi îşi iau 2-4 ore de muncă ca să câştige câţiva firfirei. Dar ei atât lucrează. Am înţeles că sunt oameni care se pregătesc pentru masterate, etc. Au şi alte activităţi, şi atunci se angajează 2-4 ore. Ei, ăştia pe ideea că undeva se face evaziune fiscală, în sensul că se angajează unii pe 2 ore şi muncesc 8 la negru... S-o întâmpla, dar du-te peste ăia care fac evaziune, nu bloca contractele part-time peste tot. Sunt şi companii mari care folosesc part-time-ul. E o aberaţie! Ăştia care lucrează 2-4 ore mai strâng un bănuţ pentru ei, să mai meargă la un festival. Pe toţi i-au blocat. Eram convins că o fac de la 1 ianuarie, nu de la 1 august, pentru că sunt oameni care au şi ei planul de afaceri făcut, socotelile făcute. Şi angajaţii respectivi, dar şi patronii care ştiau că au un om, 2 ore pe zi, care ajută la nu ştiu ce chestie. Pe ăla nu îl mai păstrează. Sau îl păstrează, dar trebuie să dea 600 lei la stat ca să îi dea omului 400 lei în mână.

Da, e o aberaţie!", a punctat Mugur Ciuvică.

Lovitură pentru mediul privat

"În ce ţară a lumii plăteşti 75% la stat ca să îi dai angajatului 25%?", a întrebat şi Bogdan Chirieac.

"E o nebunie totală, dar dacă atât au putut ăştia...", a mai spus Mugur Ciuvică.

"Vă întreb omeneşte, ce e de făcut cu ăştia? Actualul Guvern, şi văd că PSD-ul e vârf de lance, vrea să distrugă tot ce înseamnă mediul privat românesc", a mai punctat Chirieac.

"Asta e o lovitură pentru mediul privat din România. Nu cred că există cazuri de angajaţi part-time la stat. E într-adevăr o lovitură şi o lovitură tembelă. Şi dacă am accepta chestia aia cu evaziunea fiscală, ochiometric, câtă evaziune fiscală să se fi făcut în domeniul ăsta? Că poţi să îi dai banii în mână cu totul şi nu mai ai treabă. E o nebunie! Şi dacă ar exista o mică evaziune fiscală în zona asta, nu blochezi sistemul de part-time pentru cazurile de evaziune. Dacă tu crezi că e evaziune undeva, te duci şi îi controlezi pe ăia. E o nebunie! În rest codul fiscal nu e groaznic, dar asta e o nebunie. Fiecare o să se descurce cum o să poată. E o nebunie la modul general, dar e nebunie şi mai mare că intră în vigoare de la 1 august. Până la sfârşitul săptămânii viitoare, toţi trebuie să îşi rezolve problema cumva. Mulţi dintre puştii ăştia sau pensionarii care au part-time trebuie să îşi rezolve problema până la sfârşitul săptămânii. Pe toţi îi arde! E cum nu se poate mai prost, o nebunie!", a mai spus Mugur Ciuvică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News