Lucrul pe care nu mai ai voie să îl faci dacă mergi în capitala Irlandei

De fiecare dată când un turist se apropia de lui Molly Malone și întindea mâna spre cel mai faimos decolteu din Dublin, o voce striga: „Vă rugăm, nu atingeți”.

Doi supraveghetori trimiși de consiliul municipal au fost prezenți marți, 6 mai, la statuia lui Molly Malone pentru a-i informa pe vizitatori că atingerea acesteia nu mai este permisă. După ani în care s-a crezut că gestul aduce „noroc” celor care îi mângâie sânii, autoritățile au decis să pună capăt acestei practici, potrivit The Guardian.

Pentru a reduce deteriorarea statuii și pentru a proteja demnitatea unui simbol al Dublinului, autoritățile orașului au lansat un proiect pilot de o săptămână, timp în care analizează alte moduri de a proteja figura din bronz de „aprecierile tactile”.

Mai mulți turiști care au vizitat statuia lui Molly Malone au exprimat păreri împărțite cu privire la interdicția recentă de a atinge sânii statuii – un gest considerat de unii o tradiție amuzantă ce aduce noroc și simbolizează dorința de a reveni în capitala irlandeză.

În timp ce unii regretă restricția și o văd ca parte a experienței turistice, alții încep să conștientizeze caracterul problematic al gestului, recunoscând că, deși e perceput ca o tradiție, poate fi considerat lipsit de respect și nepotrivit în contextul valorilor actuale.

Molly Malone – considerată de mulți o vânzătoare fictivă de pește din secolul al XVIII-lea – este subiectul unui cântec popular, cunoscut ca „cockles and mussels” (în traducere, scoici și midii), care a devenit un imn neoficial al Irlandei, cântat la nunți, petreceri și meciuri.

