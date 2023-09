Da, este posibil să obțineți un credit în România, chiar dacă lucrați în afara țării, în cazul în care îndepliniți anumite condiții. Există câteva bănci în România care acordă astfel de credite pentru românii care lucrează în străinătate.

Chiar dacă sunt impuse mai multe cerințe de eligibilitate, este posibil să obții un împrumut bancar cu contract de muncă din străinătate.

Procesul implică mai multe cerințe în comparație cu împrumuturile acordate rezidenților, deoarece băncile doresc să se asigure că vei putea rambursa împrumutul fără dificultăți. Din acest motiv, anumiți creditori pot solicita prezența obligatorie a unui codebitor sau pot stabili un venit net lunar minim garantat de aproximativ 1.500 de euro.

Atunci când ai decis că vrei să accesezi un împrumut bancar în România pentru a achiziționa o proprietate, trebuie să ai în vedere câțiva pași esențiali:

* Documentează-te cu privire la băncile care acordă împrumuturi pentru românii care lucrează în străinătate. Unele bănci din România acceptă cereri de credit de la persoane cu venituri obținute în afara țării.

* Asigură-te că veniturile tale din străinătate sunt permanente în țara respectivă și că ai o vechime de cel puțin 1 an acolo. De asemenea, evită să ai restanțe la alte credite.

* Verifică cerințele exacte ale băncii și pregătește documentele necesare, cum ar fi contractul de muncă, carte de identitate, certificat de căsătorie (dacă este cazul), permis de ședere și permis de muncă emise de autoritățile competente din țara respectivă, adeverința de salariu, extrasul de cont sau fluturașul de salariu în original, documentele care atestă plata impozitelor și taxelor sociale și fișa fiscală. Aceste documente trebuie să fie traduse, legalizate și apostilate.

* Contactează băncile dorite pentru a obține detalii specifice și pentru a discuta în detaliu cerințele și condițiile aplicabile.

Lucrez în străinătate, dar vreau să fac un împrumut la o bancă din România

Mai mult de jumătate dintre băncile care funcționează în România sunt dispuse să ofere împrumuturi ipotecare sau credite imobiliare persoanelor care obțin venituri din străinătate în 2023.

Am contactat mai multe bănci pentru vedea care sunt variantele pe care românii din străinătate le-ar putea lua în calcul dacă vor să acceseze un credit la o bancă din România, după ce am primit zeci de mesaje pe pagina de Facebook a StiriDiaspora, în care românii ne întrebau cum ar putea accesa un credit în România. Am luat aleatoriu trei întrebări și trei bănci din România care acorda credite în baza veniturilor obținute în străinătate.

„Buna ziua. Eu lucrez în Torino, sunt angajat și soția la fel. Avem contracte pe perioadă nedeterminată. Vreau să vă întreb dacă pot face un credit la o bancă în România", este mesajul pe care Mihai ni l-a lăsat pe pagina de Facebook de curând. Și astfel de întrebări primim cel puțin săptămânal.

Ce acte din străinătate sunt necesare pentru un credit în România?

„La CEC Bank poți obține credite de nevoi personale sau credite ipotecare pe baza veniturilor din străinătate, însă, trebuie îndeplinite mai multe condiții. De asemenea, este nevoie de o serie de documente care demonstrează realizarea veniturilor“, spune un reprezentat al CEC Bank România.

Condiții pentru contractarea de credite pe baza veniturilor din străinătate la CEC Bank:

* Să îndeplinești condițiile generale de eligibilitate.

* Să prezinți garanții reale, precum ipoteca imobiliară și/sau ipoteca mobiliară prin constituirea unui cash colateral (asupra depozitelor colaterale).

* Sunt acceptate și garanțiile emise de fonduri de garantare în numele și contul statului.

* Să prezinți documente care să ateste veniturile obținute în străinătate.

Documente doveditoare ale veniturilor necesare pentru aprobarea creditului la CEC Bank:

Adeverință de salariu sau un document emis de angajator care să conțină cel puțin informațiile înscrise pe formularul CEC Bank, referitoare la datele de identificare ale angajatorului și ale angajatului, precum și la veniturile realizate. Acest document trebuie prezentat în original și cu traducere legalizată.

Contractul/contractele de muncă și, după caz, actele adiționale aferente acestora, traduse conform cerințelor menționate mai sus. Documentele prezentate trebuie să ateste că persoanele în cauză au o vechime în muncă de cel puțin 12 luni și o vechime la locul de muncă actual de cel puțin 3 luni, cu excepția persoanelor cu vârsta de până la 25 de ani, pentru care vechimea la actualul angajator trebuie să fie de minimum 6 luni. Se pot accepta situații în care în ultimele 12 luni există întreruperi de cel mult 1 lună calendaristică, cu excepția ultimelor 3 luni raportate.

Dovada înregistrării la autoritatea fiscală a țării în care sunt obținute veniturile, tradusă conform cerințelor menționate mai sus.

Copie a pașaportului, certificată la ghișeul unității CEC Bank, în cazul în care veniturile sunt obținute într-o țară din afara Uniunii Europene.

Declarație pe propria răspundere, din care să rezulte adresa de corespondență completă (inclusiv locația și numărul de telefon sau adresa de email) la care poți fi contactat în România sau în țara în care se obțin veniturile.

Declarație pe propria răspundere, din care să rezulte adresa de corespondență completă (inclusiv locația și numărul de telefon sau adresa de email) la care poate fi contactată în România persoana mandatată, în cazul în care clientul este reprezentat în relația cu CEC Bank de o persoană mandatată prin procura notarială.

Se acceptă traducerile legalizate la Consulatul Român sau misiunea diplomatică a României, sau la un notar public din România sau din țara în care se obțin veniturile. În acest caz, este necesară și apostilarea sau supralegalizarea, după caz, a tuturor documentelor cu paraful original de legalizare.

„Pot aplica la un credit imobiliar dacă lucrez în Italia?“

Aceasta este o altă întrebare primită frecvent.

Banca Transilvania este cunoscută drept una dintre cele mai mari bănci din România, iar în portofoliul său există mai multe tipuri de împrumuturi destinate persoanelor din străinătate. Printre acestea se numără două tipuri de credite ipotecare: unul cu un avans de 5%, iar celălalt cu avans 0%. Ambele opțiuni sunt relativ ușor de obținut pentru cei care au un contract de muncă în străinătate de cel puțin 12 luni.

Răspunsul este deci, da poți, dacă optezi pentru un credit garantat cu ipoteca imobiliară.

Trebuie doar să ai venituri obținute din contracte de muncă derulate în străinătate timp de minimum un an. Salariul minim 950 de euro net / lună pentru titular sau 1.600 de euro net / lună / pe familie. De asemenea trebuie să ai domiciliul sau reședința și locul de muncă în Italia și poți demonstra acest lucru cu documente de identitate / proprietate / contracte de închiriere și contracte de muncă.

În cazul în care ai un contract de muncă în Italia, documentul fiscal necesar în procesul de creditare se numește Certificazione Unica (CU sau ex-CUD). Acest certificat atestă veniturile pe care le-ai obținut în ultimul an și, de obicei, este eliberat în luna martie.

E bine să știi că în unele situații este nevoie să ai un codebitor pentru a putea aplica pentru un credit. Partea bună este că acesta nu trebuie să fie obligatoriu rezident în Italia.

Venituri din salarii sau diurne, eligibile în România?

„Lucrez legal în Marea Britanie ca șofer. Pot lua un credit imobiliar de la o bancă din România?“, ne-a întrebat, mai de mult, Laurențiu.

Condițiile de creditare ale BRD

Pentru veniturile obținute în străinătate provenind exclusiv din salarii și diurne, se pot obține credite garantate cu ipoteca imobiliară. Pentru restul creditelor, se iau în calcul doar veniturile obținute și înregistrate în România.

Creditele cu venituri din străinătate se acordă în cazul în care există co-împrumutat/co-împrumutați cu venituri din România care să acopere 130% din suma lunară de plată la credit.

Condiții de vechime pentru obținerea acestui tip de venituri: 1 an la actualul loc de munca sau 6 luni, concomitent cu o vechime totală de 2 ani.

În cazul în care contractul de munca este pe perioada determinată și durata acestuia este mai mică decât durata creditului, este necesar să conțină clauza de prelungire automată.

Documente justificative:

Adeverința de venit/document emis de angajator privind veniturile realizate (O) – pentru o perioadă de trei luni calendaristice consecutive recente, emis cu cel mult 60 de zile calendaristice înaintea analizei; Contractul individual de munca înregistrat la organul competent al administrației din statul unde solicitantul de credit este angajat / Scrisoare de angajare (după caz) (C); Document prevăzut de legislația statului respectiv care să evidențieze plata impozitelor (O) Raport privind activitatea desfășurată (dacă este cazul) (C)

Românii care lucrează în Anglia trebuie să furnizeze formularul fiscal P60 pentru procesul de creditare. Acest document conține detalii despre veniturile tale pe parcursul ultimului an, taxele plătite și contribuțiile efectuate.

Formularul P60 este eliberat în luna aprilie, la finalul anului fiscal.

Dacă îți dorești să achiziționezi o locuință în România prin intermediul unui credit ipotecar și ai venituri din Anglia, vei descoperi în continuare opțiunile disponibile pentru situația ta.

Toate documentele întocmite de către o autoritate străină/autentificate de un notar străin vor fi prezentate supralegalizate băncii pentru a li se garanta astfel autenticitatea semnăturilor și sigiliului. Supralegalizarea este supusă procedurii stabilite de statul de origine a actului. În situația în care documentul este emis de către o autoritate dintr-o țară semnatară a Convenției de la Haga din 1961 sau autentificat într-o astfel de țară, nu mai este solicitată supralegalizarea, conform precizărilor de mai sus, fiind necesară aplicarea unei apostile pe aceste documente.

De asemenea, este necesar ca toate aceste documente emise de către o autoritate străină/autentificate de un notar străin, după ce sunt supralegalizate/apostilate (după caz), să fie traduse în limba română (traducere legalizată).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News