Lucian Georgescu, distins cu "L’Ordre des Palmes academiques" al Franței în grad de ofițer: O mare onoare / Video

'Este o tradiție de pe vremea lui Napoleon, cu ceva întreruperi, dar în anii '50 s-a reluat. Statul francez, pentru niște merite pe care consideră că o persoană le are în educație, cercetare, francofonie etc., oferă o distincție care se numește "L’Ordre des Palmes academiques", pentru că așa arată frunzulițele de la medalie. Sunt trei grade: cavaler, comandor și ofițer. Eu am primit direct gradul de ofițer', a spus rectorul Puiu Lucian Georgescu.

'Este o mare onoare. Se oferă foarte rar această distincție. Este o recunoaștere, să spunem pe deasupra unor suspiciuni deoarece, cum se mai acordă titlul de doctor honoris causa, mai spun unii și există bănuiala că ți-l acordă colegul sau îi dai tu lui etc., însă aici nu este cazul. Nu îmi închipuiam că poate ceva să mai îmi ofere emoție deoarece am și eu o experiență. Mi-am adus aminte că exact cu 30 de ani în urmă stăteam la coadă 48 de ore pentru a-mi lua viza pentru Franța.', a declarat prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, la interviurile DC News.

VIDEO

