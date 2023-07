Lovitură de stat în Niger. Generalul Tchiani s-a autoproclamat lider al țării / video

Cunoscut și sub numele de Omar Tchiani, el a organizat o lovitură de stat care a început miercuri, când unitatea de gardă prezidențială pe care o conducea l-a capturat pe liderul țării, conform BBC.

Acest lucru distruge tranziția pașnică și democratică a Nigerului de la independența din 1960.

Se crede că președintele Mohamed Bazoum este în stare bună de sănătate și ținut captiv de proprii săi gardieni.

The head of Niger’s presidential Guard Gen. Tchiani is officially the head of the CNSP now. The speech places emphasis on social, political, and economic failures, but largely highlights what he terms a worsening security situation and a CT approach that is not working. 1/4 https://t.co/WOjSdNZwov