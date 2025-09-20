Liverpool s-a impus cu greu la limită în Merseyside Derby, împotriva marii sale rivale

A fost primul meci al etapei a 5-a din Premier League.



Cel mai bun jucător al "cormoranilor" în Merseyside Derby, aşa cum este supranumit duelul dintre cele două rivale din Liverpool, a fost Ryan Gravenberch, cel care a deschis scorul pe stadionul Anfield, în minutul 10, şi a oferind apoi pasa decisivă la cea de-a doua reuşită a gazdelor, care l-a avut ca autor pe Hugo Ekitike (29).



Everton a redus din handicap în repriza secundă, prin Idrissa Gueye (58).



În urma acestei victorii, a cincea consecutivă de la debutul sezonului, FC Liverpool rămâne în fotoliul de lider al clasamentului, cu maximum de puncte (15), urmată de Arsenal, Tottenham şi Bournemouth, toate cu câte 9 puncte. Everton se află pe poziţia a şaptea, cu 6 puncte.



Sâmbătă se mai dispută meciurile Brighton - Totenham, Burnley - Nottingham Forest, West Ham United - Crystal Palace, Wolverhampton - Leeds United, Manchester United - Chelsea şi Fulham - Brentford.



Duminică sunt programate ultimele trei partide din această rundă: Bournemouth - Newcastle, Sunderland - Aston Villa şi Arsenal - Mancheser City.