Data publicării: 17:41 20 Sep 2025

Liverpool s-a impus cu greu la limită în Merseyside Derby, împotriva marii sale rivale

Autor: Darius Muresan
 FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, s-a impus la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa concitadinei Everton.

A fost primul meci al etapei a 5-a din Premier League.

Cel mai bun jucător al "cormoranilor" în Merseyside Derby, aşa cum este supranumit duelul dintre cele două rivale din Liverpool, a fost Ryan Gravenberch, cel care a deschis scorul pe stadionul Anfield, în minutul 10, şi a oferind apoi pasa decisivă la cea de-a doua reuşită a gazdelor, care l-a avut ca autor pe Hugo Ekitike (29).

Everton a redus din handicap în repriza secundă, prin Idrissa Gueye (58).

În urma acestei victorii, a cincea consecutivă de la debutul sezonului, FC Liverpool rămâne în fotoliul de lider al clasamentului, cu maximum de puncte (15), urmată de Arsenal, Tottenham şi Bournemouth, toate cu câte 9 puncte. Everton se află pe poziţia a şaptea, cu 6 puncte.

Sâmbătă se mai dispută meciurile Brighton - Totenham, Burnley - Nottingham Forest, West Ham United - Crystal Palace, Wolverhampton - Leeds United, Manchester United - Chelsea şi Fulham - Brentford.

Duminică sunt programate ultimele trei partide din această rundă: Bournemouth - Newcastle, Sunderland - Aston Villa şi Arsenal - Mancheser City.

