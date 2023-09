Limitarea plăților cash la 2000 de lei, ”efectul Costel”. Avantajele și dezavantajele numerarului

În contextul în care premierul Marcel Ciolacu afirmă că suntem țara cu cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a specificat că ”discutăm de activitățile economice ilicite și de activitățile economice ilicite din zona comercială și a celor care utilizează casele de marcat electronice”. ”Aici am înăsprit amenzile și cuantumul amenzilor, am actualizat faptele contravenționale și am introdus chiar fapte contravenționale noi” a mai specificat ministrul. Printre alte măsuri, Guvernul vrea să limiteze plata cash la pragul de 2000 de lei. ”Vi se părea normal să-l menţinem la 10.000 lei? Ştim bine că plăţile în numerar sunt generatoare de plăţi la negru şi, în felul acesta, noi trebuie să fim foarte duri cu fenomenul de combatere a evaziunii fiscale, iar una dintre aceste modalităţi este ca să instituim un regim mai aspru pentru ceea ce înseamnă plăţile în numerar” a declarat Marcel Boloș.

Guvernul pune prag de 2.000 de lei pentru plățile cash. Mircea Badea a răbufnit: Operațiuni absolut mizerabile

Jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre efectul Costel, amintind de personajul lui Ion Băieșu din ”Tanța și Costel”: ”Lumea se gândește doar la vânzări: zic, dom`ne, nu mai poate vinde ăla la magazin... dar aceeași problemă e la achiziții. Costel era achizitor la ORACA, adică achiziționa animale pentru industria alimentară comunistă. Și azi se întâmplă la fel pentru privați. Și Sorin Ovidiu Bălan a spus că la el în sat unul ce are o făbricuță de brânză adună lapte de la toți sătenii, cu găleata. Pe o zi, adună mai mult de 2000 de lei. Ce face, că nu are POS? De cealaltă parte, Nehammer vrea să bage în Constituție dreptul oamenilor de a opera cu cash. E subiect electoral”.

Nehammer, acuzat că fură idei de la partidul cotat cel mai bine în sondaje. Acum susține plata cash: Oamenii din Austria au dreptul de a utiliza numerarul

Am întrebat și inteligența artificială despre plata cash.

Iată ce ne spune ChatGPT:

Părerea despre banii cash variază de la persoană la persoană și poate fi influențată de experiențe personale, nevoi financiare și preferințe individuale. Iată câteva aspecte pozitive și negative asociate cu banii cash:

Avantaje ale banilor cash:

Anonimitate: Plățile cu bani cash sunt adesea considerate mai private, deoarece nu lasă o urmă electronică sau o înregistrare digitală a tranzacțiilor. Aceasta poate fi importantă pentru cei care doresc să-și păstreze confidențialitatea financiară.

Controlul cheltuielilor: Folosind bani cash, este mai ușor să țineți evidența exactă a cât cheltuiți, deoarece vedeți fizic câți bani aveți și câți rămân. Acest lucru poate ajuta la gestionarea mai eficientă a bugetului personal.

Acceptare universală: Banii cash sunt acceptați în mod obișnuit în aproape orice loc din lume, fără a fi necesară o conexiune la internet sau un sistem electronic de plată. Acest lucru îi face convenabili în călătorii și în situații în care cardurile sau plățile electronice nu sunt disponibile.

Economie de taxe și comisioane: Plățile cu bani cash evită comisioanele bancare și taxele de procesare a cardurilor, ceea ce poate economisi bani pentru consumatori și comercianți.

Dezavantaje ale banilor cash:

Riscul furtului sau pierderii: Banii cash pot fi pierduți sau furați cu ușurință, iar aceste pierderi nu pot fi recuperate. Acesta poate fi un dezavantaj semnificativ, mai ales dacă suma de bani este mare.

Inabilitatea de a efectua tranzacții online: Banii cash nu pot fi utilizați pentru cumpărături online sau pentru plăți electronice, ceea ce poate fi incomod în lumea digitală actuală.

Dificultatea de a urmări cheltuielile: Fără înregistrări digitale ale tranzacțiilor, poate fi dificil să țineți evidența exactă a cheltuielilor și să efectuați analize financiare detaliate.

Riscul evaziunii fiscale și a activităților ilegale: Banii cash pot facilita evaziunea fiscală și activitățile ilegale, deoarece sunt mai puțin ușor de monitorizat de către autoritățile fiscale și de aplicare a legii.

În concluzie, opinia despre banii cash depinde de circumstanțele și preferințele personale ale fiecăruia. Unii oameni preferă să utilizeze cash pentru confidențialitate și control, în timp ce alții tind să folosească mai mult plățile electronice pentru comoditate și înregistrare precisă a tranzacțiilor. Este important să alegeți metoda de plată care corespunde cel mai bine nevoilor și preferințelor dvs. financiare.

