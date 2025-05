Legile chiar se fac în Parlament sau sunt servite din exterior? Explicația lui Robert Cazanciuc / video

Întrebat dacă legile se elaborează în Parlament sau vin servite din exterior, Robert Cazanciuc a explicat că unele legi chiar se fac în Parlament, dar multe vin sub formă de proiecte de la Guvern, iar inițiativa parlamentarilor este tot mai redusă. Potrivit acestuia, proiectele guvernamentale sunt, de regulă, mai bine pregătite și mai coerente, datorită echipelor specializate, spre deosebire de inițiativele parlamentarilor care uneori nu au expertiza necesară.

„Legile se coc chiar în Parlament sau sunt servite din exterior?”, a întrebat Florentin Țuca.



„Unele se coc în Parlament, și am copt câteva, altele sunt servite. Din păcate, în ultimii ani, vin foarte multe proiecte de lege de la Guvern. Inițiativa parlamentarului este din ce în ce mai redusă. Astea sunt cele două canale principale prin care o idee devine lege: un proiect inițiat de ministerele care formează Guvernul sau o inițiativă a unor parlamentari.

De regulă, ceea ce vine dinspre Guvern e mai bine fundamentat, e mai bine pus în pagină pentru că sunt acolo armate de oameni care asta fac de ani de zile, și atunci reușesc să fie mult mai coerenți, mai așezați în ceea ce pun pe hârtie, de multe ori mai bine decât un parlamentar care are entuziasm, dar nu întotdeauna are aparatul, nu are know-how-ul să respecte fie o cutumă, fie nevoia oamenilor de a avea o lege clară, ușor de înțeles. Ne bucurăm că avem o idee strălucită și punem presiune. De asta sunt câteva legi în Parlamentul României, adoptate de 10–20 de ani de zile, care nu s-au aplicat niciodată”, a spus Robert Cazanciuc.

„Trebuie să facem distincția între inițiativa legislativă și coacerea legii în forul legislativ. Tu când zici că o parte din legi se coc acolo și o parte sunt servite, în mintea mea, prima dată îmi vine faptul că: „Da, am primit plicul cu legea cutare, trebuie să treacă prin procedură de urgență și să fie votată în forma în care a fost propusă”, a spus Florentin Țuca.

„Da, puterea are acest mod de lucru. Există diverse urgențe, fără a fi neapărat ceva ocult acolo. Calea asta a inițiativei parlamentare este mult mai rapidă decât cea a unui proiect de lege guvernamentală”, a spus Robert Cazanciuc.

Legile sunt precum crenvurștii

„Îmi vine în minte o comparație. Știi că se spune că legile sunt precum crenvurștii: arată foarte fain, dar când afli cum au fost făcute, te cam apucă greața. Cât adevăr este aici?”, a întrebat Florentin Țuca.

„Știi cum se fac crenvurștii, te uiți că nu arată întotdeauna bine, dar îți place gustul. Adică nu avem cum să renunțăm”, a spus Robert Cazanciuc.

„Dar când ți se spune cum au fost făcuți acei crenvurști parcă nu îți mai place gustul”, a completat Florentin Țuca.

„Toată lumea știe cum se fac, dar nu am auzit pe nimeni să spună că nu a mai încercat și a doua oară. Dincolo de nevoia de a te hrăni, până la urmă și legea asta hrănește cetatea într-un fel sau altul, arunci acolo ceea ce oamenii au nevoie din două motive: dintr-un motiv populist, pentru că încerci să iei niște voturi și spui ceea ce crezi tu la un moment dat că ar vrea oamenii să audă – nu mai contează dacă legea se poate aplica sau nu – și, din păcate, uitându-mă la opoziția din mandatul ăsta, din mandatul trecut, nu am putut să votez inițiative venite de la opoziție, nu pentru că ideile în sine nu erau bune, nu ar fi fost legitime, numai că modul în care erau puse pe hârtie era pur și simplu imposibil de votat. Asta este una dintre problemele pentru care Parlamentul are o cotă”, a spus Robert Cazanciuc la podcastul „Pe drept cuvânt".

