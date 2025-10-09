Legea majoratului online: o protecție de fațadă. România dă cu un buton acolo unde ar trebui să dea cu educație

Senatul a adoptat luni așa-numita „lege a majoratului online”, care prevede ca minorii sub 16 ani să nu mai poată accesa servicii online sau să-și creeze conturi fără acordul verificabil al părinților. La prima vedere, pare o măsură necesară, în pas cu vremurile. În realitate, e doar o formă fără fond.

Un buton de „sunt de acord” nu va schimba nimic. Fiecare părinte știe deja dacă propriul copil are cont pe Facebook, Instagram sau TikTok. În cele mai multe cazuri, l-au lăsat conștient să îl aibă, uneori chiar i-au făcut contul. Nu un formular electronic îi va face mai responsabili, ci educația.

Danemarca, exemplu de luat acasă

Părinții ar trebui să fie cei care înțeleg riscurile reale ale lumii digitale și să acționeze în consecință: să monitorizeze, să limiteze sau, dacă e cazul, să interzică accesul. De fapt, aici e problema: lipsa educației digitale, nu lipsa reglementărilor. Există numeroase aplicații de monitorizare a activității online, iar părinții care sunt cu adevărat conștienți de pericole le folosesc deja — fără să aștepte ca statul să le dea un buton ca să-și protejeze copiii.

Un exemplu concret vine din Danemarca, unde autoritățile intenționează să interzică complet accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Asta da, este o măsură reală – tai răul de la rădăcină. Minorii nu au voie pe rețele, indiferent dacă părinții lor vor sau nu.

Dreptul la informații? Poate fi exercitat cu succes și la bibliotecă, ca pe vremuri

Unii spun că astfel de restricții ar încălca dreptul copiilor la informații. Dar hai să fim serioși: ce fel de „informare” oferă Facebook sau Instagram? Copiii pot merge la bibliotecă, pot citi, pot învăța să caute informații corecte și sigure. Poate ar fi chiar benefic dacă i-am încuraja să se întoarcă acolo mai des.

Studiile din ultimii ani arată că cei mai afectați de expunerea digitală excesivă sunt copiii între 5 și 10 ani. Specialiștii spun clar: aceștia nu ar trebui să aibă acces deloc la platformele de socializare. În România, aproape jumătate dintre minori petrec peste 6 ore pe zi online.

Franța a înțeles pericolul mai devreme – o lege similară e deja în vigoare din iulie 2023. Poate ar fi timpul să trecem și noi de la măsuri cosmetice, cum e această lege a „majoratului online”, la soluții reale.

Pentru că un click pe „sunt de acord” nu va proteja niciun copil.