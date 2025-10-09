€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:57 09 Oct 2025

Legea majoratului online: o protecție de fațadă. România dă cu un buton acolo unde ar trebui să dea cu educație
Autor: Doinița Manic

copii romania legea majoratului online Foto: Pixabay
 

Legea majoratului online nu va proteja copilăria minorilor din România, ci doar va mima protecția acestora.

Senatul a adoptat luni așa-numita „lege a majoratului online”, care prevede ca minorii sub 16 ani să nu mai poată accesa servicii online sau să-și creeze conturi fără acordul verificabil al părinților. La prima vedere, pare o măsură necesară, în pas cu vremurile. În realitate, e doar o formă fără fond.

Un buton de „sunt de acord” nu va schimba nimic. Fiecare părinte știe deja dacă propriul copil are cont pe Facebook, Instagram sau TikTok. În cele mai multe cazuri, l-au lăsat conștient să îl aibă, uneori chiar i-au făcut contul. Nu un formular electronic îi va face mai responsabili, ci educația.

Danemarca, exemplu de luat acasă

Părinții ar trebui să fie cei care înțeleg riscurile reale ale lumii digitale și să acționeze în consecință: să monitorizeze, să limiteze sau, dacă e cazul, să interzică accesul. De fapt, aici e problema: lipsa educației digitale, nu lipsa reglementărilor. Există numeroase aplicații de monitorizare a activității online, iar părinții care sunt cu adevărat conștienți de pericole le folosesc deja — fără să aștepte ca statul să le dea un buton ca să-și protejeze copiii.

Un exemplu concret vine din Danemarca, unde autoritățile intenționează să interzică complet accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Asta da, este o măsură reală – tai răul de la rădăcină. Minorii nu au voie pe rețele, indiferent dacă părinții lor vor sau nu.

Dreptul la informații? Poate fi exercitat cu succes și la bibliotecă, ca pe vremuri

Unii spun că astfel de restricții ar încălca dreptul copiilor la informații. Dar hai să fim serioși: ce fel de „informare” oferă Facebook sau Instagram? Copiii pot merge la bibliotecă, pot citi, pot învăța să caute informații corecte și sigure. Poate ar fi chiar benefic dacă i-am încuraja să se întoarcă acolo mai des.

Studiile din ultimii ani arată că cei mai afectați de expunerea digitală excesivă sunt copiii între 5 și 10 ani. Specialiștii spun clar: aceștia nu ar trebui să aibă acces deloc la platformele de socializare. În România, aproape jumătate dintre minori petrec peste 6 ore pe zi online.

Franța a înțeles pericolul mai devreme – o lege similară e deja în vigoare din iulie 2023. Poate ar fi timpul să trecem și noi de la măsuri cosmetice, cum e această lege a „majoratului online”, la soluții reale.

Pentru că un click pe „sunt de acord” nu va proteja niciun copil.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

legea majoratului online
copii internet
acces copii internet
retele sociale
minori retele sociale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Politologul Andrei Țăranu dezvăluie secretul lui Călin Georgescu
Publicat acum 25 minute
De noaptea minții! Cu cine a ajuns să se compare Cărtărescu după ce a ratat iar Premiul Nobel / foto în articol
Publicat acum 27 minute
Avertizare de avalanșă în Carpați: Stratul de zăpadă depășește 80 de centimetri în zonele înalte
Publicat acum 58 minute
Incident într-o parcare supraetajată din Sectorul 6: O mașină a căzut după ce platforma s-a rupt / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Kremlinul recunoaște responsabilitatea în prăbușirea avionului azer. Anunțul lui Putin
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 16 minute
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat pe 07 Oct 2025
Ce urmează să apară la Praid în locul salinei: Soluția surprinzătoare care ar putea salva turismul
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close